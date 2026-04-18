NBA｜冠军名帅李华士宣布退休 结束25年执教生涯

NBA球坛一位传奇教头正式落幕！曾带领波士顿塞尔特人夺得2008年NBA总冠军、在联盟史上胜场数高踞第六位的冠军名帅李华士（Doc Rivers），近日在著名篮球播客节目《The Bill Simmons Podcast》中，亲口证实他将会退役，结束其长达25年的教练生涯。

「我受够了」 渴望休息

现年63岁的李华士在节目中坦承，在经历了长年在联盟执教的压力后，他希望能稍作休息，将时间留给他的孙儿及个人生活。他说：「大约七周前，我与（公鹿）管理层进行了一次很棒的会议。我直接说，『不不不，我受够了。』事实上，我已告诉我的教练团队，我做完了。我热爱执教，但说到底，我已为此付出了40多年，从未间断。我只是想要一个休息。我想离开一下，花时间与孙儿们相处，享受生活。我可以告诉你，现在是时候了。」

公鹿战绩不佳成导火线

李华士今次的决定，与密尔沃基公鹿今季令人失望的表现不无关系。公鹿在2025-26球季战绩仅为32胜50负，十年来首次无缘季后赛。据悉，公鹿班主曾希望为李华士在球会内部安排另一职位，但他本人已决意自1999年以来，首次离开教练的岗位。

将荣登篮球名人堂

尽管在公鹿的执教生涯未算成功，但李华士的辉煌履历无可否认。作为NBA历史上胜场数第六多的教练，他生涯共取得1194场胜利。其执教生涯的最高峰，无疑是2008年带领「绿军三巨头」时期的塞尔特人，赢得队史等待了22年的NBA总冠军。李华士的传奇教练生涯，将会在今年八月，以入选奈史密斯篮球名人堂作为最完美的句号。