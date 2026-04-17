NBL总决赛｜董健压哨三分绝杀 金牛克服18分劣势挫玄鸟 拔头筹周日回师启德

香港金牛周四（16日）晚在2025-26球季全国男子篮球联赛（NBL）总决赛首战上演惊天大逆转！球队作客上海玄鸟，在一度落后18分的劣势下，凭队长董健在完场前2.8秒轰入压哨三分球「绝杀」对手，最终以79:76惊险反胜，在五场三胜制的系列赛中先拔头筹，场数领先1:0。金牛将于周日（19日）及下周二（21日）回师主场启德体艺馆出击，力争连赢两仗完成「三连霸」伟业。

开局慢热 劣势下咬紧牙关

金牛今仗派出所罗门（Richard Solomon）、美臣钟斯（Mason Jones）、孙晨然、刁展望及卢艺文出任正选。尽管常规赛曾两度击败对手，但金牛今仗开局却陷入被动，球员手感冰冷兼在篮板球争夺上处于下风。面对外线火力全开的玄鸟，金牛首节陷入苦战，以13:22落后。

次节金牛逐渐站稳阵脚，攻守两端重拾节奏。外援阿诺斯克（E.J. Anosike）频频以强劲身体质素硬闯内线取分，卢艺文单节轰入两记三分波，加上孙晨然与美臣钟斯轮流建功，带领球队打出一段13:2的攻势止血。金牛克服一度落后18分的深渊，半场追近至35:43，将分差缩窄至8分。

换边后大爆发 董健一剑封喉

换边后形势大逆转，所罗门三度强攻内线得手，美臣钟斯罚球建功，加上刁展望命中三分，金牛打出一波11:0的猛烈攻势，一举以46:43反超前。球队其后乘胜追击，外线火力全面著火，卢艺文、美臣钟斯及董健接连轰入三分，再打出一段12:4的攻势将优势扩大至双位数。虽然玄鸟末段回敬8:2攻势，但金牛完第三节仍以63:57领先。

进入决胜的第四节，战况陷入胶著。金牛大部分时间保持微弱优势，但玄鸟穷追不舍，分差长时间维持在2分之内，末段双方更几度平手，悬念十足。正当以为比赛要进入加时之际，战至完场前2.8秒，队长董健接应美臣钟斯开出的界外球，在底线果断起手，命中一记高难度的「接球即射」（Catch and shoot）三分球完成绝杀！最终金牛以79:76险胜对手。

主帅解立彬：起伏需好好总结

经历犹如过山车般的一仗，主帅解立彬赛后表示：「球员在比赛初段有些拘谨，大家太想赢下这场比赛，过程中显得过于心急。不过到了下半场，球队出现了很大转变，无论在进攻、防守还是球权流动方面，我们都找回了自己的节奏。」他直言绝杀带点运气成分：「虽然最后阶段的绝杀带有运气，但在比赛过程中，我们从第一节落后，到第三节反超前12分，最后又被对方追上来，这些起伏都是我们需要好好总结的地方。」

金牛将带著1:0的优势，于周日（19日）的Game 2及下周二（21日）的Game 3，回到启德体艺馆主场作战。