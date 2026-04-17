Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL总决赛｜董健压哨三分绝杀 金牛克服18分劣势挫玄鸟 拔头筹周日回师启德

篮球天地
更新时间：08:00 2026-04-17 HKT
发布时间：08:00 2026-04-17 HKT

香港金牛周四（16日）晚在2025-26球季全国男子篮球联赛（NBL）总决赛首战上演惊天大逆转！球队作客上海玄鸟，在一度落后18分的劣势下，凭队长董健在完场前2.8秒轰入压哨三分球「绝杀」对手，最终以79:76惊险反胜，在五场三胜制的系列赛中先拔头筹，场数领先1:0。金牛将于周日（19日）及下周二（21日）回师主场启德体艺馆出击，力争连赢两仗完成「三连霸」伟业。

开局慢热 劣势下咬紧牙关

金牛今仗派出所罗门（Richard Solomon）、美臣钟斯（Mason Jones）、孙晨然、刁展望及卢艺文出任正选。尽管常规赛曾两度击败对手，但金牛今仗开局却陷入被动，球员手感冰冷兼在篮板球争夺上处于下风。面对外线火力全开的玄鸟，金牛首节陷入苦战，以13:22落后。

次节金牛逐渐站稳阵脚，攻守两端重拾节奏。外援阿诺斯克（E.J. Anosike）频频以强劲身体质素硬闯内线取分，卢艺文单节轰入两记三分波，加上孙晨然与美臣钟斯轮流建功，带领球队打出一段13:2的攻势止血。金牛克服一度落后18分的深渊，半场追近至35:43，将分差缩窄至8分。

换边后大爆发 董健一剑封喉

换边后形势大逆转，所罗门三度强攻内线得手，美臣钟斯罚球建功，加上刁展望命中三分，金牛打出一波11:0的猛烈攻势，一举以46:43反超前。球队其后乘胜追击，外线火力全面著火，卢艺文、美臣钟斯及董健接连轰入三分，再打出一段12:4的攻势将优势扩大至双位数。虽然玄鸟末段回敬8:2攻势，但金牛完第三节仍以63:57领先。

进入决胜的第四节，战况陷入胶著。金牛大部分时间保持微弱优势，但玄鸟穷追不舍，分差长时间维持在2分之内，末段双方更几度平手，悬念十足。正当以为比赛要进入加时之际，战至完场前2.8秒，队长董健接应美臣钟斯开出的界外球，在底线果断起手，命中一记高难度的「接球即射」（Catch and shoot）三分球完成绝杀！最终金牛以79:76险胜对手。

主帅解立彬：起伏需好好总结

经历犹如过山车般的一仗，主帅解立彬赛后表示：「球员在比赛初段有些拘谨，大家太想赢下这场比赛，过程中显得过于心急。不过到了下半场，球队出现了很大转变，无论在进攻、防守还是球权流动方面，我们都找回了自己的节奏。」他直言绝杀带点运气成分：「虽然最后阶段的绝杀带有运气，但在比赛过程中，我们从第一节落后，到第三节反超前12分，最后又被对方追上来，这些起伏都是我们需要好好总结的地方。」

金牛将带著1:0的优势，于周日（19日）的Game 2及下周二（21日）的Game 3，回到启德体艺馆主场作战。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
16小时前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
21小时前
港铁荃湾线惊现男贼 疑十分钟内连劫两女手机 俱趁列车关门逃去无踪
突发
42分钟前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2026-04-16 07:30 HKT
潘宏彬惊传死讯终年63岁 刘德华挚友长留怀念 金像奖特刊列名追思。
潘宏彬惊传死讯终年63岁 刘德华挚友长留怀念 金像奖特刊列名追思
影视圈
3小时前
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区
影视圈
14小时前
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
无法付款？港男双Sim咭内地Call车 惹出「世纪难题」 网民一语道破：答案超简单！｜Juicy叮
时事热话
16小时前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
19小时前
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
22小时前
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样
影视圈
11小时前