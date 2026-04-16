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NBA附加赛｜麦斯轰31分领76人退魔术 锁定东岸第7种子 季后赛对绿衫军（有片）

篮球天地
更新时间：13:24 2026-04-16 HKT
发布时间：13:24 2026-04-16 HKT

费城76人今日在对阵魔术的附加赛中，凭借麦斯（Tyrese Maxey）狂轰31分，加上新秀艾治琴比（VJ Edgecombe）贡献19分及11个篮板，最终以109:97击退奥兰多魔术，成功锁定东岸季后赛第7种子席位。76人顺利过关后，将于周日展开的季后赛首圈，硬撼东岸2号种子波士顿塞尔特人。

附加赛关乎一支球队整个赛季的生死，两军一开场就打得火热，前三节比赛76人仅仅以79:74领先魔术5分进入末节。职业生涯首度入选东岸明星队正选的麦斯，在第四节连取7分，为76人拉开比分获得喘息空间。然而魔术射手班尼（Desmond Bane）在末节撑起球队进攻，全场狂斩34分的他，一度命中三分球助球队追至1分。

然而，麦斯在关键时刻获得队友的火力支援。后备上阵的祖蒙特（Andre Drummond）挺身而出，交出14分及10个篮板的「双双」成绩，甚至在比赛最后时刻射入杀死比赛的三分球，完美填补因紧急盲肠炎而缺阵的安比（Joel Embiid）的空缺。新秀艾治琴比贡献19分及11个篮板，奥比（Kelly Oubre Jr.）及保罗佐治（Paul George）亦分别贡献19分和16分。

顺利过关后，76人将于周日的首圈季后赛中挑战东岸2号种子波士顿塞尔特人；至于落败的魔术仍有晋级的一线生机。他们将于周五晚主场迎战夏洛特黄蜂，胜方将夺得东岸最后一张季后赛入场券，首圈将挑战头号种子底特律活塞。

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