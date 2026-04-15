NBA附加赛｜波尔准绝杀碧捷斯关键封阻 黄蜂加时险胜热火续命

夏洛特黄蜂在周二的NBA附加赛东岸第九、十位对决中，凭借著拿美路波尔（LaMelo Ball）在加时赛最后4.7秒的准绝杀上篮，以及米利斯碧捷斯（Miles Bridges）在终场哨声响起前封阻达维安米曹（Davion Mitchell）上篮，最终加时以127:126险胜迈亚密热火，成功保住季后赛希望，同时亦将热火淘汰出局。

米利斯碧捷斯在终场哨声响起前封阻达维安米曹将热火淘汰出局。美联社

波尔贡献30分双双



波尔今仗表现出色，全场攻入30分及送出10次助攻，而碧捷斯亦贡献28分及9个篮板。这是黄蜂十年来首次在季后赛主场赢波。此外，高比韦特（Coby White）亦表现抢眼，他全场攻入19分，包括在法定时间结束前10.8秒投入一记高难度的转身三分球，将比赛拖入加时。

夏洛特黄蜂凭借著拿美路波尔加时赛最后4.7秒的准绝杀上篮将热火淘汰出局。美联社



挑战东岸最后一席



这场胜利让黄蜂有机会争夺东岸第八种子的最后一个季后赛席位，他们将于周五作客挑战费城76人与奥兰多魔术之间的败方，力争十年来首次重返季后赛。黄蜂主帅查尔斯李（Charles Lee）赛后盛赞主场球迷的热情：「我认为这里的氛围正是我所想像的。球迷们整场比赛的支持、欢呼声、所有的一切，我甚至听到了一点戏剧性。」



热火艾迪巴约伤退



反观，热火在比赛中可谓祸不单行。核心球员艾迪巴约（Bam Adebayo）在第二节因被波尔意外绊倒而导致下背部受伤，提早退场。尽管如此，热火仍展现出顽强斗志，米曹攻入28分，域坚斯（Andrew Wiggins）亦有27分进账。然而，他们的努力最终仍未能换来胜利，球队自2018-19赛季以来首次无缘季后赛。

