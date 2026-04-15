NBA附加赛｜阿夫迪查狂轰41分 拓荒者末节逆转太阳夺西岸第七席位

波特兰拓荒者在周二的NBA附加赛西岸第七、八位对决中，上演了一场惊心动魄的逆转好戏。首次入选全明星的以色列前锋阿夫迪查（Deni Avdija）打出了生涯代表作，全场狂轰41分，并在比赛最后16.1秒完成「准绝杀」的三分打，带领球队以114:110反胜凤凰城太阳，成功锁定西岸季后赛的七号种子席位。

末节反胜终结五年等待

拓荒者在第四节一度落后多达11分，但凭借著顽强的斗志，最终成功翻盘。这是他们自2021年以来，再次杀入季后赛。他们在首轮将会硬撼由「状元」云班耶马（Victor Wembanyama）领军的二号种子圣安东尼奥马刺。赛后，今仗的英雄阿夫迪查难掩兴奋：「这是我职业生涯至今发生过最美好的事情！」

太阳命悬一线

落败的太阳则需要在周五主场迎战洛杉矶快艇与金州勇士之间的胜方，争夺最后一个季后赛席位。该场比赛的胜方将会以八号种子的身份，在首轮挑战西岸「一哥」奥克拉荷马雷霆；而败方则会正式结束今个赛季。

生涯首战季后赛即成英雄

现年25岁的阿夫迪查，过去五年无论在华盛顿巫师还是拓荒者，都从未尝过季后赛的滋味。然而，在今场生涯首次的季后赛级别大战中，他却展现出与其经验不符的「大心脏」。在比赛最后的关键时刻，他强行切入篮下，在被犯规的情况下将球投进，并稳稳射入罚球，为球队奠定胜局。他亦成为继泰顿（Jayson Tatum）、高比韦特（Coby White）、安东尼戴维斯（Anthony Davis）及威廉臣（Zion Williamson）后，第五位在附加赛中取得40分或以上的球员。

