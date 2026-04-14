Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜湖人季后赛首轮硬撼火箭 当积返欧疗伤有奇效有望复出

篮球天地
更新时间：18:03 2026-04-14 HKT
发布时间：18:03 2026-04-14 HKT

NBA常规赛结束，美国时间18日季后赛首轮正式开打，湖人首轮将硬撼火箭，然而紫金军团2主力当积和里夫斯齐受伤，需要老将勒邦占士「顶住先」，但最近传好消息，受伤的当积已完成在西班牙的治疗，即将返回洛杉矶，有望在首轮复出。

当积今季得联盟最高的场均33.5分。AP
当积今季得联盟最高的场均33.5分。AP
当积返欧疗伤有奇效有望复出。AP
当积返欧疗伤有奇效有望复出。AP

当积有望首轮复出斗火箭

当积在本月美国时间2日对雷霆一战中受伤，经检查后确认为左腿筋二级拉伤，预计要休养4-6周，之后他前往西班牙接受治疗，据消息指当积已结束治疗，并将于周五返抵洛杉矶，虽然未必能赶及在首战上阵，但也有望在首轮协助占士斗由杜兰特率领的火箭。

占士在赛季最后一周单核带队平均可交出24分、9.7助攻6篮板，更获选西区单周最佳球员，但对上有杜兰特、辛根等球星的火箭，单靠占士一人恐怕末必足够，而当积今季得联盟最高的场均33.5分，亦是湖人阵中的重要火力点，在里夫斯同样伤出下，相信当积的回归可以为湖人更添信心。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
23小时前
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
6小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
施明遗愿曝光 拒绝争拗最紧要系两个仔好 赴美生活曾遭黑帮追杀 难忍大仔因一事名誉扫地
施明遗愿曝光 拒绝争拗最紧要系两个仔好 赴美生活曾遭黑帮追杀 难忍大仔因一事名誉扫地
影视圈
3小时前
恒大许家印当庭认罪。
01:38
恒大集资诈骗案一审开庭 许家印当庭认罪法院择期宣判
即时中国
6小时前
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
饮食
10小时前
港女深圳搭的士漏手机惨被「玩残」？中伏爆司机「隐藏玩法」 结局神反转｜Juicy叮
港女深圳搭的士漏手机惨被「玩残」？中伏爆司机「隐藏玩法」 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
7小时前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
生活百科
23小时前
曾志伟搞60围慈善素宴星光熠熠  幼子曾国猷激罕现身  邱淑贞戴过百万名表美人迟暮？  
曾志伟搞60围慈善素宴星光熠熠  幼子曾国猷激罕现身  邱淑贞戴过百万名表美人迟暮？  
影视圈
4小时前