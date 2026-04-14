NBA｜湖人季后赛首轮硬撼火箭 当积返欧疗伤有奇效有望复出

NBA常规赛结束，美国时间18日季后赛首轮正式开打，湖人首轮将硬撼火箭，然而紫金军团2主力当积和里夫斯齐受伤，需要老将勒邦占士「顶住先」，但最近传好消息，受伤的当积已完成在西班牙的治疗，即将返回洛杉矶，有望在首轮复出。

当积今季得联盟最高的场均33.5分。AP

当积返欧疗伤有奇效有望复出。AP

当积有望首轮复出斗火箭

当积在本月美国时间2日对雷霆一战中受伤，经检查后确认为左腿筋二级拉伤，预计要休养4-6周，之后他前往西班牙接受治疗，据消息指当积已结束治疗，并将于周五返抵洛杉矶，虽然未必能赶及在首战上阵，但也有望在首轮协助占士斗由杜兰特率领的火箭。

占士在赛季最后一周单核带队平均可交出24分、9.7助攻6篮板，更获选西区单周最佳球员，但对上有杜兰特、辛根等球星的火箭，单靠占士一人恐怕末必足够，而当积今季得联盟最高的场均33.5分，亦是湖人阵中的重要火力点，在里夫斯同样伤出下，相信当积的回归可以为湖人更添信心。

