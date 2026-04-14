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WNBA｜达拉斯飞翼状元签摘福特 携手女友毕克丝成首对「状元情侣」

篮球天地
更新时间：15:45 2026-04-14 HKT
发布时间：15:45 2026-04-14 HKT

艾丝福特（Azzi Fudd）与伴侣佩芝毕克丝（Paige Bueckers）将在职业赛场继续「拍住上」！前康乃狄克大学（UConn）星将，23岁的福特在今日的2026年WNBA选秀大会上被达拉斯飞翼（Dallas Wings）选中，荣膺状元。这意味著这对「神仙眷侣」将继大学之后，又一次在同一支球队效力，同时两人亦成为WNBA历史上第一对「状元情侣」。

在今年WNBA的选秀大会上，来自康乃狄克大学的后卫福特被达拉斯飞翼选中，她将和自己的女友，同时是上年状元佩芝·毕克丝再次为同一支球队效力。福特在中选后难掩兴奋：「我很期待能再次与佩芝同场作战。」这对球坛情侣曾效力康大，并于2025年携手赢得全国总冠军。「她是一个不可思议的人，」福特续赞赏女友：「也是一位出色的球员，未来的日子一定会充满乐趣。」

当福特的访问在纽约市选秀会场（The Shed）的大屏幕播出时，全场欢呼声四起。坐在台下的毕克丝看著女友在人生大日子畅谈两人未来，亦不禁展露甜美笑容，场面温馨。

这对神仙眷侣于2025年7月，即康大夺得NCAA全国总冠军的同年，正式公开恋情。事实上，福特与毕克丝从一开始已是引人注目的「星级情侣」。两人早于2017年参加美国U16女篮国家队选拔时结缘，随后双双入选并协助球队勇夺金牌。

如今尘埃落定，正如福特一样，毕克丝也是在2025年WNBA选秀大会上被达拉斯飞翼以状元签选中。这对「状元情侣」终在达拉斯重聚，未来势必成为联盟中最具话题性的后场组合。

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