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NBA｜新生代「咖喱仔」诞生？ 肯尼普成首个新秀三分王

篮球天地
更新时间：13:24 2026-04-14 HKT
发布时间：13:24 2026-04-14 HKT

NBA常规赛香港时间周一收官，而势头正盛的黄蜂最后一场亦顺利击败残阵纽约人，今季3分王亦随之出炉，由新秀肯尼普(Kon Knueppel)以273球3分力压队友拿美路波尔，成联盟首位新秀便获「3分王」的球员。

肯尼肯成首位新秀「3分王」 有望超越居里

黄蜂新秀肯尼普表现相当亮眼，菜鸟年已造就多项3分记录，而在收官击败残阵纽约人一战中，亦攻入3球3分攻入14分，令他今季以273球3分加冕联盟「3分王」，第二的是272球队友拿美路波尔(Lamelo Ball)，肯尼普亦创造历史成为联盟首为新季「三分王」，值得一提是历史最佳三分射手史提芬居里(Stephen Curry)，亦要到生涯第4季才突破270球三分，值得期待肯尼普未来的发展，另外他亦被认为是年度最佳新秀有力竞争者，甚至有望击败法拉格(Cooper Flagg)。

今季黄蜂的爆发有赖于强大的外线火力，肯尼普和拿美路波尔齐贡献200+三分球，是继「浪花兄弟」居里和奇利汤逊(Klay Thompson)在2015/16赛季和2022/23赛季后，同一队有2名球员3分球总数超270球，他们紧接将于附加赛先斗热火一战定胜负，若胜利将斗76人或魔术负方争夺东岸最后一席。
 

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