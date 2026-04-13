NBA｜ 常规赛收官附加赛对决出炉 香港时间周五开战争夺季后赛席位（附季后赛对阵表）

NBA香港时间周一迎来常规赛收官日，东西岸排行亦以麈埃落定，季后赛附加赛对阵亦随之出炉，东西岸的7-10名休整一天后将在周三开始附加赛，争夺季后赛东西岸最后的2个席位。

居里率勇士斗李安纳领军快艇争唯一出线机会

西岸对垒首个名额将会在周三由太阳对拓荒者诞生，胜方将直接进入首圈对马刺，而一大看点必然是勇士对快艇，这2支队伍今季可谓难兄难弟，快艇季初在李安纳(Kawhi Leonard)带队下苦苦挣扎，一度跌出附加赛区，之后交易哈登(James Harden)后才逐渐步入正轨，以42胜40负排第9杀回附加赛，而对手勇士则伤兵满营，占美拔拿(Jimmy Butler)和穆迪(Moses Moody)赛季报销，史提芬居利(Stephen Curry)此前亦受伤病困扰，最终以37胜45败排第10进入附加赛，而今战亦是一战定生死，败方会直接放假，胜方则可进入下一轮斗太阳或拓荒者争夺最后一席位。

76人争再入季后赛 黄蜂年轻风暴虎视眈眈

76人今年在麦斯尔(Tyrese Maxey)和安比(Joel Embiid)带领下稍微重回正轨，对比去年以24胜58负惨淡收场后，今季以45胜37负排东岸第7闯附加赛将迎战魔术争取直入季后赛，然而亦有隐忧，老将保罗佐治(Paul George)和新秀V.J.艾治琴比(VJ Edgecombe)表现并不稳定，成为附加赛的不稳定因素。而另一边箱黄蜂将斗热火争出线，除了多次刷新最年轻三分记录的超级新秀肯尼普(Kon Knueppel)外，布拿登米勒(Brandon Miller)和拿美路波尔(Lamelo Ball)等亦为球队灌注能量，这群年轻的球员将有望用强大的外线火力力争出线。

季后赛对阵表

西岸：

雷霆(1)vs8号种子（快艇/勇士/太阳/拓荒者）

湖人(4)vs火箭(5)

金块(3)vs木狼(6)

马刺(2)vs太阳/拓荒者

东岸

活塞(1)vs8号种子（黄蜂/热火/76人/魔术）

骑士(4)vs速龙(5)

纽约人(3)vs鹰队(6)

塞尔特人(2)vs76人/魔术

