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NBA｜云班耶马狂斩40分 达65场MVP奖项门槛 马刺139：120轻取独行侠

篮球天地
更新时间：19:03 2026-04-11 HKT
发布时间：19:03 2026-04-11 HKT

周五晚的NBA常规赛， 圣安东尼奥马刺队在主场以139：120大胜达拉斯独行侠。超级巨星云班耶马（Victor Wembanyama）全场轰下40分及13个篮板，并在这场比赛中达到NBA年度奖项资格的65场出场要求。

超级巨星云班耶马（Victor Wembanyama）（1号）全场轰下40分及13个篮板，并在这场比赛中达到NBA年度奖项资格的65场出场要求。美联社图片
超级巨星云班耶马（Victor Wembanyama）（1号）全场轰下40分及13个篮板，并在这场比赛中达到NBA年度奖项资格的65场出场要求。美联社图片
超级巨星云班耶马（Victor Wembanyama）（1号）全场轰下40分及13个篮板，并在这场比赛中达到NBA年度奖项资格的65场出场要求。美联社图片
超级巨星云班耶马（Victor Wembanyama）（1号）全场轰下40分及13个篮板，并在这场比赛中达到NBA年度奖项资格的65场出场要求。美联社图片
独行侠新秀状元法拉格（Cooper Flagg）（32号）。美联社图片
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云班耶马在周一对76人的比赛中左肋骨挫伤，因此错过周三对拓荒者的赛事，当时只上阵64场常规赛。NBA规定球员必须至少打满65场常规赛，才有资格竞逐年度奖项。这位法国球星休息三天后，在马刺的倒数第二场比赛中赶及复出，正式获得候选资格。

马刺今仗状态火热，云班耶马（Victor Wembanyama），首节便攻下16分，全场更轰下40分及13个篮板，这是他今季第五次单场得分达到40分。迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）今仗交出18分及10次助攻的双双成绩。马刺今仗带领全场，首节已领先11分，虽然独行侠第二节一度扳平比数，但上半场结束前马刺重新掌控局面，半场完结时领先68：65。第三节活塞将优势扩大至15分，独行侠末节无力回天，最终以139：120落败。 

马刺队自2017年以来首次赢得西南赛区冠军，并锁定西岸第二种子席位。他们将在季后赛首轮面对透过附加赛晋级的球队，对手将是太阳、快艇或拓荒者其中之一。马刺将于周日主场迎战金块，完成常规赛最后一战，然后全力备战季后赛。

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