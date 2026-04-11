NBA｜阿门汤逊生涯新高41分徒劳 木狼136：132终结火箭八连胜

周五晚进行的NBA常规赛，明尼苏达木狼以136：132击退休斯顿火箭，终结对手八连胜。火箭前锋阿门汤逊（Amen Thompson）迎来生涯之夜，狂轰41分创下个人职业生涯新高，可惜未能为球队带走胜利。37岁的杜兰特（Kevin Durant）亦贡献33分，并以最年长球员身份写下单季2000分的新纪录。

今仗火箭虽败，但汤逊的表现令人眼前一亮。这位年轻控卫全场手感火热，攻下41分，打破个人单场得分纪录。杜兰特同样交出33分的合格成绩，而杜兰特今季累积得分突破2026分，成为NBA史上单季取得2000分的最年长球员。他以37岁之龄超越马龙（Karl Malone），后者在1999至2000球季以36岁完成这项成就。

虽然火箭队赛前已锁定季后赛西岸第五名的席位，但仍为更高种子排名奋战。 今仗战情紧凑，全场出现22次交换领先和19次追平。火箭上半场比赛完结时仅以73：69领先木狼。战至第四节余下6分02秒时，木狼凭借迪云逊（Donte DiVincenzo）射入的三分球，领先优势扩大至123：114。比赛最后51秒，爱华士（Anthony Edwards）果断出手，命中三分球，将比分拉开至135：128，锁定战局。最终木狼以136：132胜火箭，终结对手八连胜。