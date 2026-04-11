曾湛元以挑战者心态应战 盼小组出线闯亚冠决赛

第69届体育节嘉年华由今日（10日）起一连三日在九龙公园体育馆举行，今日举行开幕典礼。今届体育节大使的南华篮球球星曾湛元现身出席活动。他在典礼后分享自己近期主场出战亚冠杯分组赛的心路历程，坦言第一场输波后彻夜难眠，但成功调整心理后重新打出应有表现，同时感谢香港球迷全力支持。

谈及本月周一（6号）主场第一场亚冠杯分组赛以84：86饮恨蒙古劲旅乌兰巴托野马，曾湛元表示当天欠佳：「𠮶晚其实真系食乜都冇味，好唔开心。我知道自己有能力可以做好，但就系表现得差。」他坦言整晚冇瞓过觉，不停翻看影片检讨问题，再研究应对方法。他庆幸自己成功调整：「我一直都相信自己系绝对有能力。」随后对新北国王及领航猿，他打出合格甚至亮眼的表现。

本月周二（7号） 曾湛元带领南华在背对背的亚冠杯分组赛，先击败新北国王，相隔一天后，仅以三分之差不敌桃园璞园领航猿。他直言：「𠮶场输畀领航猿，其实自己感觉有些少可惜。好多地方可以做好啲，其实我哋系绝对有机会可以胜利。」他指领航猿是东超亚军，球队以挑战者心态应战，虽然落败，但令球迷看到香港球队有能力挑战外队。

谈及香港球迷和主场气氛，曾湛元难掩感动。他说：「原来香港球迷真系好踊跃去支持我哋，我哋有红色衫畀大家球迷著到去，成个修顿都系红海 。香港联赛有好多队唔同颜色，而家全部统一支持南华，著晒红色衫，然后帮我哋打气，非常感激大家。」 南华接下来将于本月作客台湾再斗领航猿及新北国王，5月飞往蒙古出战乌兰巴托。被问到出线机会，曾湛元说：「亚冠决赛对我哋嚟讲系一个远啲嘅目标，短期目标系希望出线先。我哋南华一向嘅作风就系创造不可能，有香港球迷支持，一定系会再强好多。」

记者、摄影：廖伟业