NBA｜泰顿重回阿基里斯腱断裂伤心地 摘准大三元惟仍不敌纽约人
更新时间：12:59 2026-04-10 HKT
发布时间：12:59 2026-04-10 HKT
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周四塞尔特人作客对纽约人，今战亦是泰顿(Jayson Tatum)复出后首次重返受伤的伤心地，他今战亦打出24分的准大三元数据，然而纽约人凭着祖殊赫特(Josh Hart)尾段连中2球3分，助力主队以112:106击退绿军。
泰顿重回伤心地摘准大三元 惟塞军仍告负
泰顿在上季季后赛，在塞尔特人作客纽约人一战中不幸遭遇阿基里斯腱断裂，周四作客纽约人，是他在久休复出后首次重返麦迪逊广场花园，而今场战况亦相当胶着，打完第二节纽约人也仅以54:53领先绿军一分，进入到第三节主队一度将分差拉开至72:59，但其后绿军又打出一波24:9的攻势反超比分，到决胜节战况依旧胶著，双方出现多次领先互换，而到最后关头纽约人仍仅以106:104领先，此时祖殊赫特挺身而出，连中2球3分杀死悬念，以112:106守住主场。
今战泰顿为塞尔特人攻入24分13篮板8助攻的准大三元数据，而在谢伦布朗(Jaylen Brown)休战下柏利查德(Payton Pritchard)担当副手，贡献23分6助攻，可惜未能获胜。而纽约人方面攻入关键3分的赫特今场手感火热，攻下全场最高的26分，另外谢伦般臣(Jaylen Brunson)亦打出25分10助攻的表现。
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