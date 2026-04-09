NBA｜班马、卡素齐休息无有怕 翟斯带队马刺112:101退拓荒者

马刺周三主场迎战拓荒者，而今战2大主力云班耶马(Victor Wembanyama)和史提芬卡素(Stephon Castle)齐因伤缺席，但仍有迪艾朗霍斯(De'Aaron Fox)带队攻入25分，助力球队守住主场，以112:101击败拓荒者，而因雷霆同日击败快艇，确定季后赛西岸以第二种子出战。

翟斯担大旗带队助马刺退拓荒者

今场马刺2大主力因伤缺席，云班耶马因肋骨撞伤休兵，而卡素因右膝酸痛亦休战，但今场对拓荒者亦大打争气波，今战在翟斯带队攻入25分加上7助攻5篮板，再加上后备球员卡特拜仁(Carter Bryant)和庄逊(Keldon Johnson)表现出色下，前者3分球6投5中下攻入17分，后者则贡献20分8篮板，打完第三节已经将分差拉开至15分，今比赛提早宣布进入垃圾时间，最终亦顺利以112:101击败拓荒者。

马刺进入到下半季表现亮眼，自今年2月1日起已取得28胜3负，亦表现出球队的开始打出化学反应，而黑衫军今仗胜利后战绩以61胜19负，是自2017年以来最好的战绩。

