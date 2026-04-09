Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜班马、卡素齐休息无有怕 翟斯带队马刺112:101退拓荒者

篮球天地
更新时间：18:30 2026-04-09 HKT
发布时间：18:30 2026-04-09 HKT

马刺周三主场迎战拓荒者，而今战2大主力云班耶马(Victor Wembanyama)和史提芬卡素(Stephon Castle)齐因伤缺席，但仍有迪艾朗霍斯(De'Aaron Fox)带队攻入25分，助力球队守住主场，以112:101击败拓荒者，而因雷霆同日击败快艇，确定季后赛西岸以第二种子出战。

翟斯担大旗带队助马刺退拓荒者

今场马刺2大主力因伤缺席，云班耶马因肋骨撞伤休兵，而卡素因右膝酸痛亦休战，但今场对拓荒者亦大打争气波，今战在翟斯带队攻入25分加上7助攻5篮板，再加上后备球员卡特拜仁(Carter Bryant)和庄逊(Keldon Johnson)表现出色下，前者3分球6投5中下攻入17分，后者则贡献20分8篮板，打完第三节已经将分差拉开至15分，今比赛提早宣布进入垃圾时间，最终亦顺利以112:101击败拓荒者。

马刺进入到下半季表现亮眼，自今年2月1日起已取得28胜3负，亦表现出球队的开始打出化学反应，而黑衫军今仗胜利后战绩以61胜19负，是自2017年以来最好的战绩。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
5小时前
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
22小时前
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势
生活百科
3小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
11小时前
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
影视圈
7小时前
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
DSE开考日撞正「杀手」司机！女生call车元朗去锦绣 离奇被送入马湾 司机竟反问「可唔可以补考？」｜Juicy叮
时事热话
2小时前
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月 
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月
突发
21小时前
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
时事热话
8小时前
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
影视圈
5小时前
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
01:02
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
即时中国
10小时前