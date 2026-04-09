NBA｜贺姆格连轰30分率雷霆挫快艇 锁定西岸季后赛头号种子

雷霆继周二作客大胜湖人后，周三继续洛杉矶作客之旅踢馆快艇，而在贺姆格连(Chet Holmgren)攻入30分下，雷霆并没有受到太大挑战，最终以128:110击败快艇，并锁定西岸第一职位。

雷霆单季7杀洛杉矶球队

雷霆今战延续上场大挫湖人的好手感，尤其是贺姆格连今战手感火热，在半场攻入24分下以69:49领先，而进入到第3节快艇一度将比数稍微拉近，然而到决胜节雷霆在早段打出一波15:5的攻势下再度拉开比分，而在加兰特缺(Darius Garland)席下，快艇仅有李安纳(Kawhi Leonard)下火力明显不足，最终雷霆以128:110击败快艇，单季对洛城双雄7战全胜，并正式锁定西岸第一的位置。

今战贺姆格连13投10中轰入30分，另外抓下14篮板和5助攻，而基杰奥斯阿历山大(Shai Gilgeous-Alexander,SGA)则打3节30分钟攻入20分11助攻后便打卡收工，后备的以赛亚(Isaiah Joe)祖亦攻21分。而快艇则有李安纳攻入20分外加8篮板，另外亦有布克卢比士(Brook Lopez)亦攻入16分6篮板，惟在缺少加兰特这个副火力点下火力明显不足，成今场失利主因之一。