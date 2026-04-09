NBA｜活塞主场137:111大胜公鹿 根宁咸复出争常规赛奖项仲有希望

NBA周三活塞主场迎战公鹿迎好消息，当家球星根宁咸(Cade Cunningham)在经历完气胸（俗称爆肺）后回归，今场亦毫无悬念地以137:111轻取公鹿，而根宁咸若能在最后2场全部上阵，则可在上阵64场下以「特殊情况挑战」的条款，有望竞选今季奖项。

根宁咸复出 争个人奖尚存一丝希望

今战活塞全明星控卫根宁咸因爆肺休养11场后复出，率领球队主场迎战公鹿，主队作为东岸龙头今战亦未受到太大挑战，半场便已经以75:57领先，其后活塞更在第3节打出37:29的攻势拉开优势，第4节双方已出替补进入垃圾时间，最终主队在有杜伦(Jalen Duren)和罗宾逊(Duncan Robinson)分别贡献21分9篮板和20分下以137:111轻取公鹿。

根宁咸本预计常季赛报销，但因为康复速度比预期快提前复出，而今战他打出13分10助攻5篮板的不俗表现，今季他平均可交出24.5分、5.6篮板和9.9助攻，亦是联盟一阵和MVP的有力竞争者，而假若他可在最后2场都上场下，便会上阵满64场，可以利用劳资协议中的「特殊情况挑战」的条款，交由独立仲裁人审查后也有望竞选年度奖项。

