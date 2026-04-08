NBA｜杜兰特战旧主轰24分 火箭落后21分大逆转挫太阳夺7连胜 战绩追平湖人位列第4（有片）

休斯顿火箭在今日迎来卡位战。面对旧主的杜兰特（Kevin Durant）是役攻入24分，带领火箭克服早段落后21分的劣势，在尾段发力拉开比分，最终以119:105反胜太阳。火箭豪取7连胜后，在西岸季后赛争夺战中追平洛杉矶湖人，并列第4位。

Attacks the opposite side of the screen.

Crossover to create space.

Silky jumper!



Some pretty offense from KD 🙌 pic.twitter.com/EXdOSHoHt4 — NBA (@NBA) April 8, 2026

多名球员战旧主 火药味十足

16届全明星前锋杜兰特今夏告别效力了两季半的太阳，在一宗重磅交易中转投火箭，而太阳则换来迪伦布鲁士（Dillon Brooks）及谢伦格连（Jalen Green）。杜兰特以正选姿态重返凤凰城，当大会宣读他的名字时，现场球迷报以夹杂欢呼与嘘声，反应两极。今仗两队有多人面对旧主，因此比赛火药味十足，未够半场已经出现多次冲突。

赛事初段，主场出击的太阳气势如虹，头15次起手命中10球，首节中段一度遥遥领先26:5。不过火箭未有自乱阵脚，半场成功将分差收窄至54:57。换边后战况胶著，火箭第三节初段曾反超前，但太阳随即回敬攻势，带著84:81的微弱优势进入最后一节。

Former teammates reunite 🤝



Kevin Durant, Dillon Brooks, and Jalen Green show love to their former teammates postgame! pic.twitter.com/SOL9GQc56e — NBA (@NBA) April 8, 2026

末节发力奠胜 称霸篮底成关键

进入末节，火箭随即打出一波8:0的攻势重夺领先，其后便未有再落后。战至完场前4分14秒，今仗三分球9射5中的杜兰特在外线发炮命中，将优势拉开至111:96，彻底粉碎对手反扑希望。

火箭今仗点点开花，5名正选得分全数达双位数，加上在篮板球以55:34占据压倒性优势，成为反胜关键；太阳方面，即使当家球星保卡（Devin Booker）攻入全场最高的31分，最终亦独力难支。

谈及火箭近期的7连胜，杜兰特大赞球队近期状态，并希望大家不要骄傲：「我很欣赏我们可以顶住对手开局的攻击波并最终反胜。在常规赛收官阶段拥有这种势头是好事，我们不能过度骄傲，必须养成好的比赛习惯。」火箭队在战胜太阳之后以50胜29负的战绩追平湖人位列西岸第4，而伤兵满营的湖人近况不佳，已遭遇三连败。若火箭保持目前势头，有较大机率反超湖人升至西区第3。