NBL｜香港金牛大胜 横扫对手闯总决赛 剑指NBL三连霸

香港金牛周二（7日）在NBL季后赛四强战，回师荃湾主场出击，最终以131:93大炒江西鲸裕清酒，以场数3:0横扫对手，连续三季强势杀入总决赛，向「三连霸」伟业迈进一大步。

美臣钟斯狂揽20分和14次助攻。香港金牛图片

卢艺文射落12分。香港金牛图片

刁展望得到14分。香港金牛图片

所罗门（左）7射7中，百分百命中率得到18分。香港金牛图片

金牛今仗派出所罗门（Richard Solomon）、美臣钟斯（Mason Jones）、董健、刁展望及卢艺文正选披甲。开局双方大打对攻，主队凭两名外援高效配合迅速占优，其后董健、卢艺文及美臣钟斯接连在外线发炮，洒下一阵「三分雨」拉开比分。首节完结，金牛以34:26领先，当中美臣钟斯单节已交出10分及5次助攻，状态大勇。

美臣钟斯半场起孖主导战局

第二节，邦斯（Shamorie Ponds）率先轰入三分球，惟江西随即反扑，一度打出一波12:2攻势，将分差追至仅落后1分。金牛临危不乱，唐才育、刁展望与邦斯轮流建功稳住阵脚。战至末段，美臣钟斯接管比赛，不但频频穿针引线，更凭个人突破及罚球抢分，带领球队回敬一段12:2高潮。半场尾段，手感火热的卢艺文连轰两记三分球，包括一记压哨远射，助金牛半场以67:51拉开优势。美臣钟斯半场已造出17分及10次助攻的「双双」数据，全面主导战局。

末节遣「全华班」 12将皆有进帐

换边后，所罗门多番强攻篮下得手，更搏得「And-1」；孙晨然亦著火，单节三分球3射全中。配合刁展望、卢艺文及美臣钟斯相继在外围建功，金牛迅速将优势扩大至20分以上，点点开花下，完第三节已遥遥领先至101:73。

最后一节，胜券在握的金牛派出「全华班」应战，董健率先轰入三分球，唐才育与侯天一亦轮流取分。本地小将杨瑞鸿本节亦有5分进帐，包括一记三分球。最终金牛在12名上阵球员皆有得分下，主场以131:93大胜，直落三场淘汰对手，连续三季跻身总决赛。

解立彬吁球员保持专注

主教练解立彬赛后表示：「今天感觉我们与夺冠的日子非常接近。刚才在更衣室我也提醒球员要保持专注。这是球队第三次向总冠军发起冲击，也是第一次迎接这样的夺冠挑战，希望大家能珍惜这次参与和较量的机会。」

香港金牛总决赛主场将再度落户启德体艺馆。香港金牛图片

香港金牛总决赛主场将再度落户启德体艺馆。香港金牛图片

金牛在总决赛的对手，将是合肥狂风与上海玄鸟的胜方，目前上海场数领先2:1。虽然对⼿尚未落实，惟香港⾦⽜今⽇已公布总决赛主场安排。当中三场主场赛事将于香港上演，其中⾸两场主场赛事将再度落⼾启德体艺馆；如系列赛需战⾄决胜第五场，则会移师荃湾体育馆举⾏压轴⼤战。