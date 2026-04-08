NBA｜湖人主帅轰达拉斯照错MRI 独行侠反击：按指示办事

洛杉矶湖人后卫里夫斯（Austin Reaves）早前于对阵雷霆的比赛中出现伤情，随后在作客达拉斯的时候接受当地医院磁力共振（MRI）检查，不过遭到湖人主帅雷迪克（JJ Redick）炮轰，指达拉斯独行侠医疗团队「照错位」。独行侠周二发表声明强硬反击，强调团队是根据当时提供的资讯，遵循标准程序进行扫描，当中「不存在任何失误」。

湖人主帅雷迪克（中）曾炮轰，指达拉斯独行侠医疗团队「照错位」。AP

湖人主帅雷迪克（中）曾炮轰，指达拉斯独行侠医疗团队「照错位」。路透社

里夫斯将（左）缺席剩余常规赛。AP

里夫斯将（左）缺席剩余常规赛。AFP

湖人上周六在作客达拉斯并完成操练后，主帅雷迪克透露里夫斯需要进行两次MRI检查，才确诊为左腹斜肌二级拉伤，并将矛头直指独行侠的医疗团队：「我不知道达拉斯医疗团队的指挥系统是怎样的，但他们照错了部位。所以（这个失误）不是我们造成的。我们已经明确说明了需要扫描的位置，但他们还是照错了。」

对于这场「罗生门」，独行侠今日率先发表声明并强调：「我们的医疗团队是根据当时提供的资讯，遵循标准影像扫描程序办事，扫描过程没有任何失误。」而湖人发言人同日被问及此事时则拒绝置评。

雷迪克赛前「转口风」降温

眼见风波发酵，雷迪克在今日迎战奥克拉荷马雷霆赛前，被问及此事时明显「转口风」为事件降温：「最终我们还是拿到了需要的影像。我们当然非常感激，因为整个球季只要主队愿意行个方便，我们都会很感激，就像我们对待客队一样。这件事我们将向前看，就此告一段落。」

里夫斯是在上周四湖人以96:139惨败给雷霆的比赛上半场受伤，但他当时带伤作战，上阵27分钟攻入全队最高的15分。虽然湖人仅宣布里夫斯将缺席常规赛余下赛事，未有给出具体复出时间表，但据ESPN著名记者Shams Charania透露，里夫斯预计需休战4至6星期。此前球队核心当积（Luka Doncic）亦遭遇腿筋伤势将缺席常规赛剩余比赛，接连折损两名大将，又爆出闹剧，这对湖人队来讲绝对不是好消息。