NBA｜勒邦占士最后余晖 居利成小球时代最后荣光

若要提到NBA史上其中一段最精彩的宿敌对决，必须要提到2015-18年的骑勇大战，然而最精彩的故事都有终结的一日，当年2支球队的主力勒邦占士(LeBron James)和史堤芬居利(Stephen Curry)都开步入生涯末年，仍代表着他们的时代迎来终结的一日。

「小皇帝」退位 占士来年去留成焦点

「小皇帝」占士在热火3巨头时期为球队带来2个总冠军，之后回归骑士更带来近年最精彩的宿敌对决骑勇大战，而在2015-16赛季更在总决赛落后1:3下带领骑士历史性反胜，和勇士打满7场终兑现承诺，为克里夫兰带来一个总冠军，其后加盟湖人亦为紫金军团相隔多年重夺总冠军。

而41岁的占士现效力湖人，今年步入生涯第23个赛季，这位4季总冠军兼联盟历史得分王，作为现役最年长的球员今年他的表现亦有所下滑，季初已受坐骨神经痛影响休息近2个月，截至4月7日他场均可交出20.8分、6.1篮板和7.1助攻，连续21年的全明星正选记录亦遭中断，而目前占士亦并未透露来季去向，但也普遍认为这位一代巨星的时代亦即将结束。

勇士小球战术神奇不再 居利成最后荣光

勇士在2012-19期间由居利领军，伙拍奇利汤逊(Klay Thompson)组成「浪花兄弟」为NBA掀起一场进攻革命，在居尔(Steve Kerr)的「电梯门」战术搭配下打开小球时代，并建立起勇士皇朝，在2015-19年期间3夺总冠军，居利更在2021-22赛季带领勇士爆冷夺冠，兼收生涯首个FMVP。

然而当年的皇朝组合如今除了居利和格连(Draymond Green)外已分崩离析只，奇利汤逊(Klay Thompson)他投亦表示「浪花兄弟」的时代结束，现年38岁的居利虽然仍能投出高难度3分，并交出27.3分、4.8助攻的表现，但「咖喱仔」今季受伤病困扰，月初因伤休战近2个月最近才复出，另外战术上小球战术亦开始不再奏效，导致勇士今季表现亦大幅下滑，如今居利作为小球时代的标志性人物亦预示着一个时代步向终结。