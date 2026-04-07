NBA｜活塞当家核心复出在望 根宁咸康复进度理想冀赶及季后赛披甲

随著季后赛步步进逼，底特律活塞迎来利好消息！球队当家根宁咸（Cade Cunningham）在周一晚以107:123不敌奥兰多魔术一战中，赛前状态一度被提升为「上阵成疑」，虽然最终依然宣告缺阵，但这迹象显示这位当家球星距离重返赛场已越来越近。

根宁咸无缘参与各大年度奖项的评选。AP

根宁咸距离伤愈复出已经越来越近。路透社

根宁咸距离伤愈复出已经越来越近。路透社

根宁咸距离伤愈复出已经越来越近。路透社

根宁咸自3月19日因左肺气胸（俗称爆肺）缺阵至今，目前已正式进入复出程序。活塞主教练毕卡史达夫（J.B. Bickerstaff）交代了两人的最新情况：「他的康复进度相当理想，每天能应付的训练量都在增加。面对这类伤患，关键始终在于身体翌日的反应。我不想言之过早，但目前为止一切顺利，他们正朝著正确的方向迈进。」经历周一的败仗后，活塞在常规赛仅余下3场赛事。毕卡史达夫对根宁咸能在季后赛开打前重返战阵抱乐观态度。

事实上，尽管近期缺少了根宁咸这位核心大将，活塞的战绩依然亮眼。球队在上周六击败费城76人后，已提前锁定东岸头号种子的席位。在受伤前，根宁咸场均交出24.5分及9.9次助攻，带领活塞成为东岸最具统治力的球队，如今球队「一哥」复出在望，势必为活塞的争标之路注下强心针。