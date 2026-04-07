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NBA｜约基治35分「大三元」救主 金块绝地反击加时退拓荒者夺9连胜

篮球天地
更新时间：14:33 2026-04-07 HKT
发布时间：14:33 2026-04-07 HKT

丹佛金块周一晚在常规赛上演大逆转取胜！凭借当家球星约基治（Nikola Jokic）交出35分、13个篮板及13次助攻的「三双」统治级数据，金块在第四节一度落后16分的劣势下力挽狂澜，最终经过加时以137:132击退波特兰拓荒者，反超湖人升上西岸第3。

拓荒者今仗其实大部份时间占优，半场一度领先14分，第三节尾段更将优势扩大至96:78。球队外线手感火热，全场轰入破队史纪录的25记三分球，其中卡马拉（Toumani Camara）个人包办8球，狂飙30分；队友阿夫迪查（Deni Avdija）亦贡献26分，包括14罚13中，助球队在第四节剩下8分13秒时，仍以115:99遥遥领先。

然而，金块复制了上周六加时险胜马刺的剧本。约基治在第四节独取10分吹响反攻号角，带领球队打出一波21:5的攻势追至仅落后1分。虽然阿夫迪查两罚全中为拓荒者稍稍止血（123:120），但全场交出23分的艾朗哥顿（Aaron Gordon）在法定时间剩下1分12秒时命中底角三分扳平。其后阿夫迪查三分失手，哥顿随即命中底线中距离，助金块反超125:123。阿夫迪查在剩余20秒时上篮将功补过追平，而约基治压哨绝杀未能命中，比赛需进入加时。

进入加时赛，金块气势如虹，哥顿与梅利先后轰入三分球，迅速建立6分优势。梅利（Jamal Murray）随后再靠两记罚球及入樽将比分拉开至135:128，最后更妙传约基治上篮「埋斋」，彻底粉碎拓荒者的赢波希望。除了录得个人今季第33次「三双」的约基治外，后卫梅利亦功不可没，全场攻入20分，当中7分来自关键的加时阶段。金块赢波后豪取季内最长的9连胜，目前战绩来到51胜28负，以半场胜差压过受伤病困扰的洛杉矶湖人（50胜28负），微升上西岸第3位。

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