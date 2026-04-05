NBA｜活塞116：93胜76人 正式锁定东岸一哥席位

周六晚的NBA常规赛，活塞以116：93击败76人，正式锁定东岸季后赛头号种子。这是活塞自2006至07赛季以来，首次夺得东岸常规赛第一。

今仗过后，活塞在近15场赛事中赢下12场，累积战绩更加达到57胜21负，正式锁定东岸季后赛头号种子 。活塞自2006-07赛季以来，首次登顶东岸常规赛第一 ，同时亦是球队自2007至08赛季以来首次称霸中区赛区冠军 。

活塞今仗整体状态火热，夏里斯（Tobias Harris） 贡献19分，赞坚斯（Daniss Jenkins） 交出16分及14次助攻，其余5位球员得分上双。活塞今仗带领全场，首节已领先10分，虽然76人第二节一度扳平比数，但上半场结束前活塞重新掌控局面，半场完结时领先71：60。第三节活塞将优势扩大至14分，76人末节无力回天，最终以93：116落败。