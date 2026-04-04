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NBA｜当积拉伤 常规赛提早收咧 MVP梦或落空 经理人誓申豁免

篮球天地
更新时间：17:48 2026-04-04 HKT
发布时间：17:48 2026-04-04 HKT

湖人巨星当积（Luka Doncic）周四在对雷霆的赛事中受伤，周五球队证实当积将至少缺阵至常规赛结束。今次受伤可能让当积无法达到年度奖项评选的门槛，据消息指当积的经理人正打算申请『特殊情况豁免』 让当积能入围联盟的年度奖项评选 。

湖人当家球星当积周四的赛事中受伤， 经磁力共振检查后确定是因左腿筋二级拉伤，周五球队证实当积将至少缺阵至常规赛结束，不过湖人未有提供具体复出时间表，只确定当积会缺席余下五场常规赛。今季当积已上阵64场，场均贡献33.5分，高踞得分榜第一，但是今次受伤令到当积无法达到65场出赛的年度奖项评选门槛。不过当积的经理人杜菲（Bill Duffy）表明，将向联盟申请「特殊情况豁免」。杜菲通过美国媒体《ESPN》表示：「当积今季打出历史级别的水准，领先联盟得分榜，带领湖人稳坐西岸第三位，并置身于近年最激烈的常规赛最有价值球员竞争之中。为了让当积今季的惊人成就得到应有的肯定，让他可以入围联盟的年度奖项评选，我们打算就65场的规则申请『特殊情况豁免』。」

杜菲补充道：「当积今季因为第二个孩子在斯洛文尼亚出生而缺席两场比赛。他的女儿在12月4日于另一个大洲出生，但他仍赶及在12月6日回到美国为球队披甲。当积付出巨大努力去为球队及联盟亮相。他这个破纪录的球季值得被历史铭记。球员工会和联盟办公室将确保此事得到公正处理。 」

 

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