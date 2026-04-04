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NBA｜法拉格51分破纪录 成史上最年轻50+分先生

篮球天地
更新时间：16:06 2026-04-04 HKT
发布时间：16:06 2026-04-04 HKT

独行侠状元法拉格（Cooper Flagg）周五晚以19岁103天之龄轰下51分，改写NBA史上最年轻的50+分先生的纪录。可惜法拉格未能带领球队取胜，最后独行侠以127：138不敌魔术。 

今季状元法拉格，全场30射19中，三分球9射6中 ，第四节更独取24分。今仗虽未能带领球队取胜，却以19岁103天之龄轰下51分，成为NBA最年轻球员单场得分达到50分或以上的球员，改写詹宁斯（Brandon Jennings）2009年创下的20岁52天的旧纪录。 法拉格同时成为NBA第九位新秀赛季得分达50分球员，与张伯伦（Wilt Chamberlain）、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）等传奇并列。 

今仗独行侠主场迎战魔术，魔术今仗带领全场，上半场结束已经领先71：58，第3节魔术继续扩大优势至19分，虽然独行侠末节已经无力回天，但该节初段却充满火药味，魔术后卫班恩（Desmond Bane）在法拉格突破上篮时从背后推了他一把，造成对方失误。法拉格愤怒抗议，被判技术犯规。独行侠主帅杰特（Jason Kidd）冲入场内与裁判对峙，同样领到技术犯规，更因拒绝返回场边被逐。

代替杰特的独行侠助理教练禾哲在第四节还剩3分35秒时短暂换下法拉格。 法拉格重返赛场后，在比赛最后2分05秒命中一记转身跳投，成为NBA史上最年轻的50+分先生，但美中不足的是独行侠主场以127：138不敌魔术，无法为这一晚画上完美句号。 

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