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NBA｜云班耶马轮休缺阵 无阻马刺大炒快艇取11连胜 力争西岸榜首

篮球天地
更新时间：16:40 2026-04-03 HKT
发布时间：16:40 2026-04-03 HKT

NBA常规赛，马刺周四晚作客以118：99大胜快艇，即使云班耶马（Victor Wembanyama）轮休缺阵，球队仍豪取11连胜，继续保持追赶西岸榜首雷霆的希望。 

法国「状元」云班耶马在周三对勇士的比赛中轰下41分和18个篮板，背靠背赛程获安排休息。虽然主将缺阵，但马刺火力未受影响。艾朗霍斯（De'Aaron Fox）13射9中，高效拿下22分。史提芬卡素（Stephon Castle）贡献20分，全队六人得分上双。 

而自2月1日以来，马刺战绩为27胜2负，即使云班耶马缺阵亦录得11胜5负，证明球队深度十足。目前马刺与雷霆只差两个胜场，两队尚有五场常规赛，马刺依然力争西岸榜首。 

马刺今仗全场领先，上半场一度被快艇反超，但迅速拉开差距，半场以68：44结束。快艇末节奋力追至80：87，但马刺随即拉开比数，最终轻松取胜。快艇虽有李安纳（Kawhi Leonard）攻入24分，仍无力回天。马刺周六将作客金块，进行常规赛最后一场客场比赛。

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