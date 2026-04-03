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NBA｜亚历山大达标兼赢尽MVP对决 雷霆狂数湖人43分保优势（有片）

篮球天地
更新时间：16:37 2026-04-03 HKT
发布时间：16:37 2026-04-03 HKT

奥克拉荷马雷霆今日坐镇主场迎战洛杉矶湖人，上演一场备受瞩目的西岸大战。雷霆当家球星亚历山大（SGA）不仅攻入全场最高的28分，带领球队以139:96狂数对手43分，今仗更是他今季常规赛第65次披甲，正式达到联盟评选最有价值球员（MVP）的最低出场门槛。在这场MVP大热的正面交锋中，SGA发挥全面，力压因伤退下火线的湖人球星当积，在争夺年度大奖的过程中先声夺人。

面对赛前豪取4连胜的湖人，雷霆今仗展现出争标分子的霸气。SGA面对主要竞争对手当积打得份外起劲，全场交出28分、7篮板及7助攻的全面数据；反观当积在雷霆窒息式的防守下无计可施，手感冰冷仅得12分进帐。SGA今仗顺利达成65场出勤指标，意味著他已跨越MVP评选的基本门槛，向连庄MVP跨出关键一步。

比赛初段已预示了湖人的崩盘。客军开局近5分钟才首次录得运动战得分，雷霆首节即以44:21遥遥领先。次节湖人再次陷入「得分荒」，雷霆得势不饶人，半场将比分拉开至82:51，而82分更创下球队今季半场最高得分纪录，令比赛早早失去悬念。最终雷霆在SGA带领下，以43分的巨大优势摧毁湖人。雷霆近17战豪取16胜，目前在争夺西岸头名的竞逐中，继续领先第二的马刺两场胜差。至于惨吞大败的湖人，则创下队史输波分差第六大的耻辱纪录。双方将于4月7日移师洛杉矶再度交锋。

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