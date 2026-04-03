NBL｜美臣钟斯轰23分领军 金牛作客大炒江西先拔头筹 系列赛1:0

2025-26球季全国男子篮球联赛（NBL）季后赛次轮赛事战幔拉开，香港金牛周四（2日）作客江西鲸裕清酒，凭借外援美臣钟斯（Mason Jones）交出全场最高23分的亮眼表现，最终以90：68击溃对手，在五场三胜制的系列赛中先拔头筹，场数领先1：0。球队将于周日（5日）及下周二（7日）回师主场出击，力图连下两城杀入总决赛。

刁展望上阵26分钟得到9分4篮板。香港金牛

邦斯得到11分却有5次抢断。香港金牛图片

美臣钟斯全场贡献23分、7篮板及6助攻，无疑是赢波最大功臣。香港金牛图片

阿诺斯克得到12分。香港金牛图片

金牛与江西堪称「老对手」，双方于今季常规赛两度交锋，金牛分别以101：68及112：85大炒对手；加上两军于去届季后赛首圈碰头时，金牛亦直落两场淘汰对方，球员在心理层面上占尽优势。

今仗金牛派出孙晨然、曲虹霖、刁展望，配合双外援美臣钟斯及阿诺斯克（E.J. Anosike）正选披甲。首节战况胶著，双方多次互换领先优势。金牛虽有刁展望及美臣钟斯外线发炮，加上后备入替的唐才育及卢杜伟各建一功命中三分，惟首节仍以23：26稍微落后。

次节金牛随即提升比赛节奏与防守硬度，在所罗门（Richard Solomon）及邦斯（Shamorie Ponds）轮流抢攻带动下，打出一波9：2攻势反超前。双方其后一度陷入拉锯，但完半场前金牛再度发力，董健与美臣钟斯连环轰入三分，后者更完成一次「2+1」进帐，带领球队再打出9：4攻势，半场成功以48：44反先返回更衣室。

换边后，金牛全面接管赛事。卢艺文与美臣钟斯于外线频频得手，加上刁展望爆篮，球队一段11：3的攻势将分差拉开至双位数，第三节领先63：56。末节江西球员体能明显下降，金牛把握机会进一步加强防守压迫，多次策动防守反击快攻得分。所罗门与美臣钟斯默契尽显，彻底瓦解对手反扑能力，最终以90：68锁定胜局。美臣钟斯全场贡献23分、7篮板及6助攻，无疑是赢波最大功臣。

主帅解立彬赛后大赞球队执行力：「这是一场强度极高的季后赛。球队足足准备了一周，由开局到完场，球员都坚信我们的打法风格及赛前部署。我们上半场丢失了7个进攻篮板，这对我们来说是很好的一课，希望球员能保持专注。后续还有强度更高的赛事，期望能在此系列赛中，将竞技状态及攻防两端的细节进一步提升。」

香港金牛将于4月5日及7日，分别移师福田及荃湾主场迎战江西鲸裕清酒，全力争取晋级资格。