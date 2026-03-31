NBA｜SGA轰47分率雷霆加时退活塞 对于竞逐MVP头衔：比赛会帮我说话

NBA周一上演东西岸龙头大战，由雷霆主场迎战活塞，令人意外的是活塞今战在主力缺席下，竟仍可和雷霆打得有来有回，更需要战到加时才分出胜负，最终主队亦凭着基杰奥斯亚历山大(Shai Gilgeous-Alexander,SGA)攻入47分下，在加时以114:110击退活塞，对于MVP的竞逐SGA则表示比赛会为他说话。

Shai Gilgeous-Alexander drops 47 in an OT BATTLE ⭐️



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活塞今战在主力缺席下，竟仍可和雷霆打得有来有回令人意外。AFP

SGA把握机会出手3分命中，惟被裁判吹进攻犯规在先因此入球无效。AFP

雷霆加时114:110击退残阵活塞

活塞今战接近全副选上阵，根宁咸(Cade Cunningham)、杜伦(Jalen Duren)、邓肯罗宾逊(Ducan Robinson)等主力齐缺席，而上半场一如所料雷霆亦较为占优，以10分的优势进入下半场，但易篮后命风云变色，活塞手感回暖一入第3节便打出一波7:0，瞬间将差距收窄仅3分，雷霆虽然保有领先进入到决胜节，但活塞越战越勇更在中段将比数反超，更一度将分差拉开至7分，尾段时刻SGA挺身而出连取6分下将分差再度收窄，在101平手时SGA把握机会出手3分命中，惟被裁判吹进攻犯规在先因此入球无效，而活塞由赞坚斯出手3分但射失，需要进入到加时决胜负。而到加时阶段SGA延续今战好手感，加时的5分钟中便取得8分下，最终助雷霆以114:110击退活塞。

SGA对争夺MVP直言比赛会为他说话。AFP

SGA狂轰47分 对争夺MVP直言比赛会为他说话

SGA今场展现出强大火力，攻入全场最高的47分助力球队取得今场胜利，而常规赛亦进入最后阶段，各个人奖项竞争亦进入白热化阶段，其中最受瞩目的必然是MVP的竞逐，最近的评选中云班耶马(Victor Wembanyama)亦力压SGA登上第1，而对于MVP的激烈角逐SGA则认为对联盟有正向帮助：「我认为这样对联盟有好处，这些都是一些好的话题，让人们有一些可以讨论的东西，这个联盟有很多优秀的球员，因此有很多球员可以进入到讨论的范围。」而提到不少人亦为他「拉票」，被问到会不会为自己说一些话时，SGA则直言：「不用了，就让我的比赛为我发声吧。」