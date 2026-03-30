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NCAA｜康乃狄克落后19分惊天大逆转 0.4秒Logo Shot绝杀 杜克连续两年惨遭滑铁卢（有片）

篮球天地
更新时间：17:30 2026-03-30 HKT
发布时间：17:30 2026-03-30 HKT

今日NCAA锦标赛东区决赛上演极具戏剧性一幕！康乃狄克大学（University of Connecticut）在最多落后19分的绝境下，凭借终场前0.4秒的一记超远「Logo Shot」三分球，以73：72绝杀杜克大学（Duke University），惊险拿下「最终四强」（Final Four）的入场券。

保沙致命失误 康大神奇反胜

这场比赛的最后时刻堪称经典。当时比赛仅剩10秒，康大仍落后2分且没有球权。在命悬一线之际，康大祭出全场紧迫防守，成功逼使今年NBA选秀状元大热卡美朗保沙（Cameron Boozer）的弟弟奇顿保沙（Cayden Boozer）出现致命的回传失误。康大球员马连斯（Braylon Mullins）把握黄金机会，在完场哨响前0.4秒轰入一记超远三分球，完成不可思议的绝杀。

状元大热卡美朗保沙无缘NCAA最终四强赛。AFP
状元大热卡美朗保沙无缘NCAA最终四强赛。AFP
状元大热卡美朗保沙（右）无缘NCAA最终四强赛。AP
状元大热卡美朗保沙（右）无缘NCAA最终四强赛。AP
奇顿保沙（左）致命失误葬送比赛。AFP
奇顿保沙（左）致命失误葬送比赛。AFP
奇顿保沙（右）致命失误葬送比赛。AFP
奇顿保沙（右）致命失误葬送比赛。AFP

今仗「保沙兄弟」表现其实相当抢眼，作为NBA名宿卡洛斯保沙（Carlos Boozer）之子，哥哥卡美朗全场狂轰27分、8个篮板、4次助攻及2次封阻，攻防两端极具统治力；弟弟奇顿亦交出15分、5个篮板、6次助攻及2次偷波的全面数据。可惜奇顿在最后关头的致命失误，无情地葬送了球队整场的努力，令杜克黯然出局。

历史重演 杜克再成逆转布景板

令人唏嘘的是，这已是传统豪强杜克大学连续第二年在NCAA大舞台上遭遇惊天逆转。翻查纪录，在去年的NCAA四强战中，杜克面对侯斯顿大学同样大热倒灶。当时杜克在下半场一度领先14分，末段的胜率更一度高达98.5%，最终却被侯斯顿以70：67爆冷反胜，造就对手队史第3次杀入总决赛，并与佛罗里达大学会师。

去年那场败仗，更是自1963年芝加哥洛约拉大学逆转辛辛那提大学以来，NCAA最终四强史上最大的下半场逆转分差。当时迎来大学生涯告别战的杜克球星法拉格（Cooper Flagg），即使砍下27分、7个篮板、4次助攻、2次偷波及3次封阻的超全面数据，依然无法阻止球队崩盘。如今杜克再次重蹈覆辙，无疑令一众球迷大跌眼镜。

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