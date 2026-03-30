NBA｜速龙轰31:0超级攻势创历史 大炒魔术52分 班斯派15助攻缔新高

多伦多速龙在周日晚的NBA常规赛缔造历史！球队在上半场打出一段夸张的31：0超级攻势，最终以139：87狂数奥兰多魔术，送给这支低迷球队近八仗以来的第七场败仗。

TORONTO JUST WENT ON A 31-0 RUN!



It's the LARGEST unanswered run in the PxP era (1997-98) 🤯 pic.twitter.com/VQGgEaNdQO — NBA (@NBA) March 29, 2026

首节中段，魔术球星宾卡路（Paolo Banchero）在剩余5分30秒跳投命中，助球队以20：14领先。岂料魔术随后竟陷入漫长的「入球荒」，落后的速龙乘机发难，如入无人之境。趁著魔术连番失误（期间多达11次），速龙一口气连轰31分，将比分瞬间反超并拉开至45：20。直至第二节剩余9分42秒，魔术才再次由宾卡路中距离得手，打破长达近8分钟的得分僵局。

这段31：0的疯狂攻势，正式打破了自1997-98球季有详细文字转播纪录以来，联盟史上最长「零封」对手的连续得分纪录（the longest unanswered run）。旧纪录为独行侠在2023年12月3日对阵雷霆时，由当积（Luka Doncic）领军下轰出的30：0攻势。

速龙多点开花 主帅大赞防守

今仗速龙多点开花，第四节剩余9分31秒时更以126：70遥遥领先魔术，一度将分差扩大至惊人的56分。巴列特（RJ Barrett）攻入全队最高的24分；班斯（Scottie Barnes）则交出23分，外加创职业生涯新高的15次助攻。这场堪称速龙今季最悬殊的大胜，亦令他们继续稳守东岸第五位。

赛后，交出双双数据的班斯坦言，当时完全没留意球队轰出了31：0的历史级攻势：「我们只是专注于防守，不断制造对手失误，结果分差自然就拉开了。」速龙主帅拉积高域（Darko Rajakovic）亦对麾下表现赞不绝口，直指严密防守是缔造历史的关键：「大家全情投入，对持球者的压迫成功逼使对手失误，然后我们顺利打出反击快攻。」