Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜速龙轰31:0超级攻势创历史 大炒魔术52分 班斯派15助攻缔新高

篮球天地
更新时间：15:45 2026-03-30 HKT
发布时间：15:45 2026-03-30 HKT

多伦多速龙在周日晚的NBA常规赛缔造历史！球队在上半场打出一段夸张的31：0超级攻势，最终以139：87狂数奥兰多魔术，送给这支低迷球队近八仗以来的第七场败仗。

首节中段，魔术球星宾卡路（Paolo Banchero）在剩余5分30秒跳投命中，助球队以20：14领先。岂料魔术随后竟陷入漫长的「入球荒」，落后的速龙乘机发难，如入无人之境。趁著魔术连番失误（期间多达11次），速龙一口气连轰31分，将比分瞬间反超并拉开至45：20。直至第二节剩余9分42秒，魔术才再次由宾卡路中距离得手，打破长达近8分钟的得分僵局。

这段31：0的疯狂攻势，正式打破了自1997-98球季有详细文字转播纪录以来，联盟史上最长「零封」对手的连续得分纪录（the longest unanswered run）。旧纪录为独行侠在2023年12月3日对阵雷霆时，由当积（Luka Doncic）领军下轰出的30：0攻势。

速龙多点开花 主帅大赞防守

今仗速龙多点开花，第四节剩余9分31秒时更以126：70遥遥领先魔术，一度将分差扩大至惊人的56分。巴列特（RJ Barrett）攻入全队最高的24分；班斯（Scottie Barnes）则交出23分，外加创职业生涯新高的15次助攻。这场堪称速龙今季最悬殊的大胜，亦令他们继续稳守东岸第五位。

赛后，交出双双数据的班斯坦言，当时完全没留意球队轰出了31：0的历史级攻势：「我们只是专注于防守，不断制造对手失误，结果分差自然就拉开了。」速龙主帅拉积高域（Darko Rajakovic）亦对麾下表现赞不绝口，直指严密防守是缔造历史的关键：「大家全情投入，对持球者的压迫成功逼使对手失误，然后我们顺利打出反击快攻。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
宏福苑听证会︱今续有7名居民作供 消防承办商证人首出庭
宏福苑听证会︱居民于大火中失去父母：外界指控「贪得无厌」 我们「贪」的只是真相、公义︱持续更新
社会
3小时前
被告陈钧濬判监8年半。
消防员迷奸女网友重判监禁8年半 官斥故意不戴套以达致欲念满足 「非一时冲动或情不自禁」
社会
1小时前
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
影视圈
3小时前
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
社会
3小时前
家长带小童港铁跳闸 被围截细路爆喊 网民轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮
家长带小童港铁跳闸 被围截细路爆喊 网民轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮
时事热话
7小时前
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
饮食
2026-03-29 14:48 HKT
报复社会？︱网传铲泥车冲北京集市致多人死 司机遭民众暴打
报复社会？︱网传铲泥车冲北京集市致多人死 司机遭民众暴打
即时中国
5小时前
荃湾巴士男图阻打尖挨打 彪悍大叔疯狂压颈锁喉 两败俱伤齐被捕｜Juicy叮
荃湾巴士男图阻打尖挨打 彪悍大叔疯狂压颈锁喉 两败俱伤齐被捕｜Juicy叮
时事热话
4小时前
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身  81岁气质优雅一举动现健康隐忧  丧夫丧子曾两度再婚
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身  81岁气质优雅一举动现健康隐忧  丧夫丧子曾两度再婚
影视圈
8小时前
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
饮食
2026-03-29 11:00 HKT