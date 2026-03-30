NBA｜绿军夺50胜锁定季后赛 布朗寸爆看淡者「50 wins in a gap year」

季初曾因主将泰顿（Jayson Tatum）右脚跟腱受伤而被人看淡的波士顿塞尔特人，今日击败夏洛特黄蜂，完成又一个单季50胜佳绩的同时，正式锁定季后赛资格。绿军球星谢伦布朗（Jaylen Brown）赛后在社交媒体发文：「过渡年取得50胜 （50 wins in a gap year）」，疑似回应季前看死绿军的质疑者。

50 wins in a gap year ☘️ — Jaylen Brown (@FCHWPO) March 30, 2026

绿军球星谢伦布朗赛后在社交媒体发文：「过渡年取得50胜 」。X截图

「过渡年取得50胜」

对于被外界视为「过渡年」的一季来说，50胜这个成绩绝对超乎想像。绿军球星谢伦布朗受左脚跟腱炎困扰，布朗今仗连续第二场挂牌避战，但无阻绿军高奏凯歌。球队近期豪取三连胜（包括击退联盟一哥雷霆），近八仗赢下七场，更是连续五季达标「50胜」大关。赛后谢伦布朗在个人社交媒体强势回应：「过渡年取得50胜 」。

季前外界对绿军前景充满质疑，皆因当家球星泰顿在去年五月季后赛遭遇跟腱撕裂，加上休赛期先后将贺里迪（Jrue Holiday）及朴辛基斯（Kristaps Porzingis）等主力交易送走。然而，在布朗打出MVP级别表现领军下，波士顿成为今季联盟最大惊喜；如今随著泰顿健康回归，绿军绝对是争标的真命天子。

泰顿尽显功架 创队史里程碑

今仗击退黄蜂，令绿军连续12年杀入季后赛，继续保持现时NBA最长连续晋级纪录。赢波最大功臣非泰顿莫属，他今仗狂轰32分，创下自本月初复出以来11场比赛的新高。他在场上尽显功架，单脚转身跳投、切入突破对手防线、双手「爆樽」振奋士气，更在面对包夹时冷静分球为队友制造空位，全程表现得耐心且从容不迫。

JAYSON TATUM DROPPED A SEASON-HIGH 32 POINTS!



☘️ 32 PTS

☘️ 5 REB

☘️ 8 AST

☘️ 5 3PM@celtics clinch an Eastern Conference top 6 seed in the NBA Playoffs presented by @Google 🔥 pic.twitter.com/VjyXa6bQ9c — NBA (@NBA) March 30, 2026

泰顿在赛后受访时表示：「为了能够再次在球场上奔跑，我真的拚尽了全力。我还是有点疲态，这是我仍在克服的问题。但我很满意自己动作够果断，需要在爆发和反应时都能做到。当然，投篮命中绝对有帮助。可以说，我感觉比上一场更好，希望下一场的状态会比今天更好。」

值得一提的是，泰顿今仗更成为塞尔特人队史最年轻达成14,000分里程碑的球员，他亦表达了自己的感谢：「我很幸运能效力于出色的球队，身边有优秀的队友和教练团，是他们赋予我力量，帮助我成为今天的自己，」。经历漫长且痛苦的康复期后，能够再次在最高水平的舞台上打波，已令泰顿倍感欣慰。绿军上下同样振奋，皆因自他复出以来，球队已取得9胜2负的骄人战绩，现时更成功锁定季后赛席位，以强势姿态向总冠军进发。