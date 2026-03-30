Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜金牛直落两场闯四强 6将得分上双 准决赛硬撼江西鲸裕清酒

篮球天地
更新时间：12:25 2026-03-30 HKT
发布时间：12:25 2026-03-30 HKT

香港金牛在2025–26年全国男子篮球联赛（NBL）季后赛首轮赛事高奏凯歌！球队周五（27日）作客以110：93击退盐南苏科雄狮，在三场两胜制的系列赛中，以场数2：0直落淘汰对手，强势杀入准决赛。金牛下一圈将会硬撼江西鲸裕清酒，并于周四（4月2日）先作客出击。

金牛今仗照办煮碗，沿用上仗赢波的正选阵容，由孙晨然、曲虹霖、刁展望，联同两名外援美臣钟斯（Mason Jones）及阿诺斯克（E.J. Anosike）担正。开赛初段双方节奏明快，主队雄狮手风极顺，首节9射7中，命中率高达77.8%。金牛则凭外围发炮还以颜色，美臣钟斯内外开弓，刁展望更单节三度「爆樽」振奋士气，惟首节完结金牛仍以25：28稍微落后。

进入第二节，金牛逐步站稳阵脚并控制大局，开节即由唐才育、邦斯（Shamorie Ponds）及所罗门（Richard Solomon）接连得手扳平。其后唐才育连轰两记三分球，加上美臣钟斯频频突破撕破对手防线，金牛打出一段22：7的猛烈攻势拉开比分，半场成功反超前57：49。

所罗门交全面数据

换边后金牛得势不饶人，在美臣钟斯领军下再打出一段14：3的攻势，将优势扩大至双位数。后备上阵的所罗门表现活跃，凭身形优势强攻兼狂摘篮板，大大减低对手命中率；阿诺斯克亦发威杀入心脏地带，单节进帐8分。三节打完，金牛已遥遥领先94：70，带著24分优势进入末节，胜局基本已定。

最后一节，金牛初段延续强势，最多曾领先达29分。虽然球队在胜券在握下末段稍有松懈，被对手打出一段13：0攻势收窄差距，但无阻大局，最终金牛以110：93大胜雄狮，顺利晋级。

金牛今仗点点开花，全队共6人得分达双位数。美臣钟斯攻入全队最高的21分，阿诺斯克贡献19分，邦斯亦取得加盟后新高的16分。唐才育及刁展望分别有12分及11分进帐，而所罗门则交出14分及7个篮板的全面数据。

周四将斗下一轮对手

赛后所罗门对球队表现感到满意：「球队今晚整体发挥出色，我们每场都会全力以赴，目标直指总冠军。我刚加盟不久，希望能挺身而出协助队友，只要对赢波有帮助的事，我都乐意去做。」主教练解立彬则表示：「虽然顺利过关，但后续仍有很多准备工作。希望短暂休息后，明天能做好充足准备，继续为球队目标奋斗。」

金牛在准决赛将会硬撼江西鲸裕清酒，双⽅于常规赛曾两度交⼿，香港⾦⽜均取得胜利，分别以101：68及112：85⼤胜对⼿。准决赛将采取五场三胜制，金牛周四（4月2日）先作客，随后于4月5日及7日分别回师福田及荃湾主场迎战对手。如系列赛需进入后续赛事，第4战会作客，⽽第5场准决赛将于福田主场进行。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
近日天气持续不稳定。蔡楚辉摄
天文台特别天气提示：第二波强雷雨区东移未来一两小时影响本港 局部地区雨势较大
社会
4小时前
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 曾任环境及生态局常秘 特首李家超早上见传媒
02:15
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 接替曾国衞 曾任环境局常秘
政情
4小时前
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
饮食
23小时前
02:59
星岛申诉王 | 回南天药材发霉生虫食用随时中毒 中医教保存秘诀：单靠雪柜大错特错
申诉热话
6小时前
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
饮食
2026-03-29 11:00 HKT
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身 81岁气质优雅一举动现健康隐忧 丧夫丧子曾两度再婚
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身  81岁气质优雅一举动现健康隐忧  丧夫丧子曾两度再婚
影视圈
5小时前
宏福苑听证会︱今续有7名居民作供 消防承办商证人首出庭
宏福苑听证会︱居民于大火中失去父母：外界指控「贪得无厌」 我们「贪」的只是真相、公义︱持续更新
社会
19分钟前
家长带小童港铁跳闸 被围截细路爆喊 网民轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮
家长带小童港铁跳闸 被围截细路爆喊 网民轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮
时事热话
4小时前
理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓
理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓
投资理财
8小时前
02:15
谢小华出掌政制及内地事务局 李家超：重中之重编制首份《香港五年规划》 一特质「比任何人优胜」
政情
3小时前