NBA｜公鹿惨负马刺缘尽季后赛 终结连续九季晋级纪录

公鹿周六的NBA常规赛中，主场以95:127惨败于马刺，这场失利令他们正式确定无缘季后赛，终结了球队连续九个赛季晋级季后赛的纪录。这亦是公鹿在近11场比赛中的第9场败仗，球队的低迷状态令人担忧。

字母哥缺阵 伤兵满营

公鹿今仗可谓伤兵满营，核心球星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）因左膝过度伸展及骨挫伤，连续第六场缺阵。此外，奇云波特（Kevin Porter Jr.）、朴特斯（Bobby Portis）、古斯马（Kyle Kuzma）、基利夏里斯（Gary Harris）及T安迪杜古普（Thanasis Antetokounmpo）等多名主力亦因伤缺席。

马刺三星火力全开

在公鹿伤兵满营的同时，气势如虹的马刺则打出了一场精彩的比赛。他们全场投篮命中率高达55.1%，从未让公鹿取得领先。新星史堤芬卡素（Stephon Castle）更取得22分、10次助攻和10个篮板的职业生涯首次「大三元」。而「法国怪物」云班耶马（Victor Wembanyama）亦贡献23分、15个篮板及6次助攻。在卡素助攻云班耶马的背后传球入樽后，马刺上半场已建立起28分的领先优势，并以67:45结束半场。

虽然公鹿在第三节初段曾打出13:4的攻势，将比分追近至落后13分，但马刺随后再次拉开比分，最终以38分的巨大优势击败公鹿，豪取八连胜，并在西岸排名第二，仅落后于雷霆两场胜仗。

公鹿低迷 季后赛梦碎

这场惨败，标志著公鹿今季的彻底失败。球队自2016-17赛季以来，首次无缘季后赛，对近年一直是东岸劲旅的他们来说，无疑是一个沉重的打击。在常规赛最后阶段，公鹿将需要重新检讨，为下赛季做好准备。公鹿教练李华士表示：「这真的很令人失望。自从我来到这里，我几乎没有遇过一段完整健康的时间，问题都出在我们最重要的球员身上，曾经的连纳（Damian Lillard），以及现在的安戴托昆波。」