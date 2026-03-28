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NBA│SGA失威三分10球0中 雷霆仍大胜公牛

篮球天地
更新时间：18:27 2026-03-28 HKT
发布时间：18:27 2026-03-28 HKT

雷霆当家球星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）周六主场对公牛时失威，三分球10次起手0中，幸好这合上届MVP得主随即改变打法，展示出超凡的调整能力与巨星价值，下半场率队打出一段22:0的猛烈攻势，最终以131:113完成逆转，拒绝连败。

SGA上半场三分7次起手全「炒」

雷霆上仗作客波士顿，被塞尔特人终止12连胜强势，今场回师主场，在上半场打得异常挣扎。球队进攻核心SGA手感冰冷，尤其在三分线外彻底迷失方向，半场7次起手全部弹框而出，导致球队半场结束时仍以5分落后。

下半场变招切入为主

眼见外线失灵，SGA在易篮后果断「变招」。他放弃了三分线外的尝试，转而利用招牌的中距离跳投，以及更具侵略性的切入搏得罚球机会。这一改变立竿见影，SGA在第3节末段独力领军，策动了一波22:0的猛攻，不仅瞬间追平分差，更一举反超，彻底打乱公牛的阵脚。

仍将连续取20以上纪录增至134场

全场比赛，SGA虽然24投仅8中，三分球更是惨淡的10投0中，但他靠著12罚9中，依然高效地攻下全场最高的25分，外加5助攻3封阻。此役过后，他不单率队取下重要的第58胜，稳居西岸榜首，更将自己保持的联盟最长连续取得20分或以上的纪录延续至134场，并证明即使在手感最差的晚上，也能找到赢波的方法。

雷霆在当家SGA手感冰冷下，仍然大胜公牛。路透社
雷霆在当家SGA手感冰冷下，仍然大胜公牛。路透社
雷霆在当家SGA手感冰冷下，仍然大胜公牛。路透社
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雷霆取得今季第58胜。路透社
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