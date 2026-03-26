NBA｜WNBA球星基连奇勒踩过界做「龙友」 溜马主场化身摄影师

近日各大社交平台疯传一系列极具话题性的相片！平时在篮球场上百步穿杨的 WNBA 印第安纳狂热队（Indiana Fever）当家球星基连奇勒 （Caitlin Clark），今次竟然放低个篮球，改行做「龙友」？在日前NBA溜马的主场赛事中，她以摄影师造型惊喜亮相，瞬间成为全网热话，抢尽全场焦点。

WNBA球星基连奇勒。美联社

完美演绎「Shooter」本色：不射三分改按快门

大家都知道奇勒是篮球场上的顶级「Shooter」（射手），但原来她离开球场拿起相机，一样是个充满热诚的「Shooter」（摄影师）！从网上广泛流传的相片可见，这位WNBA超级巨星当晚脱下球衣，换上专业的传媒摄影背心，名正言顺地挂著记者证在场边穿梭。这破天荒的跨界举动，随即引发外国媒体及球迷疯狂转发，不少网民笑言：「最强射手终于找到最佳副业！」

WNBA球星基连奇勒以摄影师造型惊喜亮相。法新社

WNBA球星基连奇勒以摄影师造型惊喜亮相。法新社

获溜马主场厚待 设专属VIP「龙友位」

溜马主办方对这位「星级实习记者」可谓给足面子，特别在底线摄影区为她安排了一张印有其专属Logo的专用折椅，排场绝对是VIP级别。整场比赛，Clark 都聚精会神地透过观景窗观察赛事，手持「长炮」镜头捕捉溜马球员的激烈战况，其专注度与专业架势，绝对不输旁边身经百战的体育记者。

对于这次「踩过界」的初体验，Clark 似乎相当满意。她事后在社交媒体上大卖关子，发文向粉丝预告：「有好东西准备出炉啦！（Got some good stuff coming）」，进一步推高网络讨论度。一众球迷现时超级期待这位篮球巨星的摄影大作曝光，看看她镜头下的 NBA 赛场是否与她传波一样充满独特视野（Court Vision）。