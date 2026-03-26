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NBA｜加时落后13分照赢 残阵木狼加时赛轰15:0神奇逆转火箭（有片）

篮球天地
更新时间：15:52 2026-03-26 HKT
发布时间：15:52 2026-03-26 HKT

NBA今日上演史诗式大逆转！明尼苏达木狼在加时赛一度落后13分的绝境下，凭借一波15:0的疯狂攻势，加上林度（Julius Randle）在完场前8.8秒射入致胜中距离，最终以110:108惊险击败休斯敦火箭。这次加时赛克服13分落后，更创下自1997年以来的最大逆转纪录。

林度包办下半场及加时24分

今场比赛峰回路转，火箭在第四节末段曾落后11分，但靠著杜兰特（Kevin Durant）与辛根（Alperen Sengun）联手打出一段12:0的攻势反超前，将比赛逼入加时。加时赛初段，火箭气势如虹连轰13分，眼看胜券在握。然而，残阵应战的木狼展现出无比韧力，回敬一段15:0的绝地反击完成惊天逆转。木狼在加时赛13分的逆转，更创下联盟自1997年以来的纪录。

上半场未有得分的林度成为赢波最大功臣，他全场攻入的24分全部来自下半场及加时赛，并在最后8.8秒命中关键跳投反超比数。虽然他在完场前3.3秒对突破的杜兰特犯规，但此前全队罚球23射全中的火箭，却在关键时刻失手。杜兰特第一罚未能命中，第二罚故意射失企图争抢进攻篮板，可惜火箭未能把握最后一击，饮恨收场。

面对离奇的败仗，今仗轰入30分的火箭头牌杜兰特显得十分沮丧，面对传媒访问他表示球队未能顶住木狼的进攻高潮：「我不知道他们怎么打出15:0的攻击波，他们命中最后时刻所有的入球，这是一场非常艰难的失利。」杜兰特指出球队最后时刻防守的混乱，并对自己错失关键罚球十分自责：「我错失了那个罚球，我认为这就是我们输波的原因。」

残阵木狼展现韧力

木狼今仗可谓赢得惨烈，当家球星爱华士（Anthony Edwards）缺阵，攻入25分的麦丹尼尔斯（Jaden McDaniels）因腿伤提早退下火线，拿斯列特（Naz Reid）因不满判决被逐，高拔（Rudy Gobert）犯满离场，加上杜辛武（Ayo Dosunmu）因小腿酸痛休战。在比赛尾段，木狼前七名主力中有五人无法上阵。高拔和拿斯列特今仗分别交出「14分、14个篮板」及「14分、13个篮板」的双双数据。

赛后，木狼以45胜28负的战绩，在西岸季后赛争夺战中仅落后第四位的丹佛金块半场胜差；火箭则以43胜29负排在第六位。两军曾在1月16日首度碰头，当时由火箭胜出，而爱华士同样缺阵。木狼在最后8场常规赛有6场作客，并将于4月10日再度造访休斯敦。

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