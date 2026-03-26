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NBA｜谢伦布朗轰31分领军反胜 绿军破雷霆12连胜金身（有片）

篮球天地
更新时间：14:34 2026-03-26 HKT
发布时间：14:34 2026-03-26 HKT

塞尔特人在今日主场迎战卫冕的奥克拉荷马雷霆的比赛中，凭借谢伦布朗（Jaylen Brown）狂轰31分，加上主将泰顿（Jayson Tatum）回勇交出「双双」，「绿军」最终以119:109击退强敌，成功终结雷霆的12连胜强势，令雷霆吞下3月的第一场败仗。

布朗第三节大爆发成转捩点

面对目前高踞西岸榜首、拥有全联盟最佳战绩的雷霆，暂列东岸次席的塞尔特人今仗入局较慢，首节一度落后11分。不过「绿军」在次节展开反扑，打出一波29:15的攻势反超前。换边后，谢伦布朗挺身而出，单节独取14分，全场交出31分、8个篮板及8次助攻的全面数据，带领球队在第三节完结时建立88:83的优势。

末节塞尔特人最多领先达14分，虽然雷霆在最后1分30秒曾追至仅落后6分，但布朗的上篮及戴历韦德（Derrick White）的两罚全中，为「绿军」锁定胜局，令雷霆吞下自2月25日以来的首场败仗。

对于今场硬仗，赢波功臣布朗赛后难掩兴奋，直言这场胜利意义重大：「我极度渴望拿下这场胜仗，这正是我们急需的胜利。我们深知球队有实力与任何对手抗衡，但能够在主场击败全联盟战绩最佳的球队，感觉实在太棒了。特别是我们刚在周日不敌明尼苏达木狼（输92:102），那是一场我认为本该拿下的比赛。今场胜仗令人鼓舞，也是我们朝著正确方向迈进的一大步。」

泰顿回勇交「双双」

早前伤愈复出表现反复的泰顿，今仗亦重拾状态，贡献19分、12个篮板及7次助攻。值得一提的是，今次是布朗本季第33次得分达30大关，追平名宿皮亚斯（Paul Pierce），并列队史单季第5多。

布朗（左）本季第33次得分达30大关，追平名宿皮亚斯（右），并列队史单季第5多。路透社
布朗（左）本季第33次得分达30大关，追平名宿皮亚斯（右），并列队史单季第5多。路透社
泰顿回勇交「双双」。AP
泰顿回勇交「双双」。AP
泰顿回勇交「双双」。路透社
泰顿回勇交「双双」。路透社
泰顿回勇交「双双」。路透社
泰顿回勇交「双双」。路透社

雷霆方面，主将基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）空砍全场最高的33分及8次助攻，这亦是他连续第7次对阵塞尔特人取得30分以上。然而，球队今仗在外线失准，三分球37射仅12中，加上在「二次进攻得分」以2:19大幅落后，成为落败致命伤。多特（Lu Dort）为雷霆射入14分，而伤愈复出第二战的积伦威廉士（Jalen Williams）则有7分进帐。

SGA（右）空砍全场最高的33分及8次助攻。路透社
SGA（右）空砍全场最高的33分及8次助攻。路透社
SGA空砍全场最高的33分及8次助攻。AFP
SGA空砍全场最高的33分及8次助攻。AFP

两军在两周前的首次交锋中，雷霆曾以2分险胜，但当时双方均有主力缺阵。今仗两军主力悉数上阵，为球迷合演了一场季后赛级别的激战。
 

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