NBA｜联盟拍板探讨扩军32队 于西雅图拉斯维加斯设新军 叫价高达百亿美元

NBA扩军如箭在弦！据美国体育传媒报道，NBA已正式开始探讨扩军，将于拉斯维加斯及西雅图两个城市成立新球队，竞标价高达百亿美元。目标在2028至29年球季正式加入战团，令联盟版图扩展至32支球队。

Reporting for NBA Today on the league's owners unanimously voting to begin the expansion bidding process for two new teams in Las Vegas and Seattle: pic.twitter.com/nFldS4am10 — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2026

根据美国著名NBA记者Shams报道，NBA联盟30支球队班主已全票通过，正式探讨在拉斯维加斯及西雅图成立新球队的方案。各支球队高层普遍表示，扩军已经不是「是否」会发生，而是「何时」发生。据悉，两只新球队的竞标价预计高达70亿至100亿美元（约546亿至780亿港元）。

NBA总裁施华。路透社

NBA联盟30支球队班主已全票通过，正式探讨在拉斯维加斯及西雅图成立新球队的方案。AP

NBA联盟30支球队班主已全票通过，正式探讨在拉斯维加斯及西雅图成立新球队的方案。路透社

NBA总裁施华（Adam Silver）周三发表声明证实消息：「今天的投票反映了董事会对在拉斯维加斯和西雅图扩军的浓厚兴趣，这两个市场拥有支持NBA的悠久历史。我们期待迈出下一步，与有兴趣的财团接触。」联盟已聘请投资银行作为战略顾问，评估潜在市场、班主财团、场馆基建及扩军带来的经济影响。

最快今年内终极投票

关于后续的时间表，Shams报道指，在2026年底前，联盟将根据竞标的具体情况，进行第二次投票以最终确定并执行扩军计划。目前的目标是在2028至29赛季让两只新球队正式开始比赛。若要正式落实扩军，需在30名班主中取得至少23票赞成。由于扩军能为联盟带来长远的丰厚收益，据报越来越多班主对此大表支持。近年NBA球队市值屡创新高，洛杉矶湖人早前更以破纪录的100亿美元天价易手，令新球队的「入场费」水涨船高。

木狼灰熊或「转会」东岸

西雅图球迷对NBA可谓望穿秋水，自2008年超音速队（雷霆前身）搬迁至奥克拉荷马城后，该地一直渴望再拥有一支NBA球队；而「赌城」拉斯维加斯近年则成为北美体育界的新宠，NHL、NFL、WNBA及MLB球队已相继进驻，体育氛围极佳。

杜兰特的新秀赛季就是在超音速。AP

韦少当年正是被超音速捡中进入联盟。NBA图片

若西雅图及拉斯维加斯顺利加盟，两队将顺理成章被编入西岸。届时联盟为平衡东西岸各有16支球队，预计明尼苏达木狼或孟菲斯灰熊将会被「转会」至东岸作赛。NBA对上一次扩军，已要追溯到2004年的夏洛特山猫（现称黄蜂）。