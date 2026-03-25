NBA｜谢伦般臣领军纽约人主场以121：116击败塘鹅 取得7连胜

周二晚NBA常规赛，纽约人球星谢伦般臣（Jalen Brunson）以全场最高的32分带领球队于主场以121：116击败塘鹅取得7连胜，目前排东岸第3名。

今季NBA常规赛已经进入最后阶段，近期纽约人状态火热，于本月11号胜爵士后，势如破竹，分别击败勇士、篮网、巫师，并两度击败溜马，加上今场，已经取得7连胜。

尽管已经锁定季后赛席位，纽约人今仗对排东岸11位的塘鹅并没有手软，事关他们现时排名东岸第2的塞尔特人的胜差同样为5场，相距甚微。不过若然纽约人爬上东岸第二，便可以于季后赛对阵更低排名的球队。

所以两队甫开局就斗得激烈，双方全场15次交换领先，而且11次打成平手，虽然纽约人曾于第一节结束时领先14分，但塘鹅在第二节急起直追，在上半场完结之时已经追近纽约人60：66，双方仅差6分。

而第三节初段，塘鹅更多次将分差收窄至1分，最终在该节余下4分49秒时，塘鹅球员马高域（Karlo Matkovic）更加以一记三分，反超纽约人。之后双方多次出现交换领先，不过纽约人中锋米曹罗宾逊（Mitchell Robinson）在第三节最后9秒时，成功入樽，让球队在第三节结束时，取得一分的优势。

谢伦般臣在这时候挺身而出，于末节接管比赛，5次起手4次命中，单节取得15分，当中包括最后14秒的两罚全中，成功为球队锁定胜局。最后纽约人以5分的优势击败塘鹅，取得7连胜。