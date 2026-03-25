Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│约基治狂轰23+17+17超级大三元 关键中距离奠胜带领金块险退太阳

篮球天地
更新时间：16:56 2026-03-25 HKT
发布时间：16:56 2026-03-25 HKT

NBA常规赛上演西岸激战，金块作客硬撼太阳。金块当家球星约基治（Nikola Jokic）交出极夸张的23分、17个篮板及平赛季新高17次助攻「超级大三元」，更在完场前11.5秒命中关键跳投，带领球队以125：123险胜太阳。

约基治狂轰23+17+17超级大三元。法新社
约基治狂轰23+17+17超级大三元。法新社

赛事末段峰回路转 约基治中距离定胜局

约基治带领球队以125：123险胜太阳。路透社
约基治带领球队以125：123险胜太阳。路透社

今场赛事战况紧凑，金块半场虽然手握10分优势，但太阳在第三节尾段凭借葛云（Jordan Goodwin）及基臣艾伦（Grayson Allen）连环轰入三分球，在进入第四节前将分差收窄至95:97。
比赛进入最后阶段，金块在剩下3分19秒时仍领先117:109，但太阳展现极强韧力逐步逼近。主将保卡（Devin Booker）在最后30.2秒于禁区内命中高难度跳投，成功将比数追成123:123平手。不过，约基治在关键时刻挺身而出，于完场前11.5秒冷静地命中一记12呎中距离跳投，为金块再次取得领先。随著保卡最后一击的潜在绝杀三分起手弹框而出，金块惊险地以2分之微带走胜利。

第三节尾段葛云连环轰入三分球，第四节前将分差收窄至95:97。路透社
第三节尾段葛云连环轰入三分球，第四节前将分差收窄至95:97。路透社
太阳在第三节尾段凭借葛云及基臣艾伦连环轰入三分球，在进入第四节前将分差收窄至95:97。路透社
太阳在第三节尾段凭借葛云及基臣艾伦连环轰入三分球，在进入第四节前将分差收窄至95:97。路透社

提早达成第29次大三元 尽显MVP身价

约基治早段因向球证激烈投诉而被吹罚技术犯规。路透社
约基治早段因向球证激烈投诉而被吹罚技术犯规。路透社

约基治今场状态大勇，虽然早段曾因向球证激烈投诉而被吹罚技术犯规，但他半场已交出15分、11篮板及8助攻的准大三元数据，并在第三节初段已迅速达成今季个人第29次大三元，继续高踞联盟第一。
这位三届MVP全场16投9中，不仅自己得分，更屡次送出精准的传送，当中包括一记横跨全场的超级长传，助攻走后门的布朗恩（Christian Braun）轻松上篮，尽显功架。而金块另一主力占姆梅利伤愈复出后渐入佳境，提供稳定火力，为球队贡献21分。后备上阵的添夏达威亦攻入18分。


与金块相同，太阳亦有6名球员今仗得分上双，包括尾段追平比数但射失最后三分绝杀的保卡，今仗攻入22分外加8个助攻，还有第三节末段连入三分助球队狂追的基臣艾伦（Grayson Allen），以及谢伦格连（Jalen Green），他们同样为球队贡献21分。


金块迎回健康阵容 太阳跌入附加赛危机


金块今季大部份时间受伤兵困扰，但目前阵容已接近「夫添」完全体。球队近8战取得6胜，目前仅落后湖人一场半胜差，力争西岸第3位置；球队将于周三主场迎战独行侠。
相反，太阳近期陷入低潮，近7战苦吞6败。他们目前跌至西岸第7位，要避免跌入附加赛面临严峻挑战；球队将于周六主场硬撼爵士。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
2026-03-24 13:28 HKT
星钻服务大奖2025｜专业评审团大赞得奖企业表现出色 建议香港服务业赶上创科步伐
企业资讯
2小时前
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
影视圈
7小时前
74岁施南生半山豪宅首曝光 于宽敞新居受访谈前夫徐克 大爆初见印象：似越南难民
74岁施南生半山豪宅首曝光 于宽敞新居受访谈前夫徐克 大爆初见印象：似越南难民
影视圈
9小时前
星钻服务大奖2025｜《星岛日报》星钻服务大奖2025表扬业界优秀表现 星钻20载见证服务业辉煌成就 持续创新迎接AI大时代
企业资讯
1小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
2026-03-24 13:25 HKT
星岛申诉王 | 白撞收数佬涌现 来电恐吓还钱 模特儿被索3万：唔还就上门淋油
03:21
星岛申诉王 | 白撞收数佬涌现 来电恐吓还钱 模特儿被索3万：唔还就上门淋油
提防骗子
10小时前