NBA│约基治狂轰23+17+17超级大三元 关键中距离奠胜带领金块险退太阳

NBA常规赛上演西岸激战，金块作客硬撼太阳。金块当家球星约基治（Nikola Jokic）交出极夸张的23分、17个篮板及平赛季新高17次助攻「超级大三元」，更在完场前11.5秒命中关键跳投，带领球队以125：123险胜太阳。

约基治狂轰23+17+17超级大三元。法新社

赛事末段峰回路转 约基治中距离定胜局

约基治带领球队以125：123险胜太阳。路透社

今场赛事战况紧凑，金块半场虽然手握10分优势，但太阳在第三节尾段凭借葛云（Jordan Goodwin）及基臣艾伦（Grayson Allen）连环轰入三分球，在进入第四节前将分差收窄至95:97。

比赛进入最后阶段，金块在剩下3分19秒时仍领先117:109，但太阳展现极强韧力逐步逼近。主将保卡（Devin Booker）在最后30.2秒于禁区内命中高难度跳投，成功将比数追成123:123平手。不过，约基治在关键时刻挺身而出，于完场前11.5秒冷静地命中一记12呎中距离跳投，为金块再次取得领先。随著保卡最后一击的潜在绝杀三分起手弹框而出，金块惊险地以2分之微带走胜利。

第三节尾段葛云连环轰入三分球，第四节前将分差收窄至95:97。路透社

太阳在第三节尾段凭借葛云及基臣艾伦连环轰入三分球，在进入第四节前将分差收窄至95:97。路透社

提早达成第29次大三元 尽显MVP身价

约基治早段因向球证激烈投诉而被吹罚技术犯规。路透社

约基治今场状态大勇，虽然早段曾因向球证激烈投诉而被吹罚技术犯规，但他半场已交出15分、11篮板及8助攻的准大三元数据，并在第三节初段已迅速达成今季个人第29次大三元，继续高踞联盟第一。

这位三届MVP全场16投9中，不仅自己得分，更屡次送出精准的传送，当中包括一记横跨全场的超级长传，助攻走后门的布朗恩（Christian Braun）轻松上篮，尽显功架。而金块另一主力占姆梅利伤愈复出后渐入佳境，提供稳定火力，为球队贡献21分。后备上阵的添夏达威亦攻入18分。



与金块相同，太阳亦有6名球员今仗得分上双，包括尾段追平比数但射失最后三分绝杀的保卡，今仗攻入22分外加8个助攻，还有第三节末段连入三分助球队狂追的基臣艾伦（Grayson Allen），以及谢伦格连（Jalen Green），他们同样为球队贡献21分。



金块迎回健康阵容 太阳跌入附加赛危机



金块今季大部份时间受伤兵困扰，但目前阵容已接近「夫添」完全体。球队近8战取得6胜，目前仅落后湖人一场半胜差，力争西岸第3位置；球队将于周三主场迎战独行侠。

相反，太阳近期陷入低潮，近7战苦吞6败。他们目前跌至西岸第7位，要避免跌入附加赛面临严峻挑战；球队将于周六主场硬撼爵士。