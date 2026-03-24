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NBL｜季后赛开锣 金牛主场先拔头筹 阿诺斯克半场狂轰18分

篮球天地
更新时间：23:20 2026-03-24 HKT
发布时间：23:20 2026-03-24 HKT

2025-26球季全国男子篮球联赛（NBL）季后赛首轮赛事今晚（24日）燃起战火！力争「三连霸」的常规赛冠军香港金牛，于福田主场迎战盐南苏科雄狮。金牛凭借首节猛烈的「三分雨」及外援阿诺斯克（E.J. Anosike）的强势演出，最终以104:95击退对手，在三场两胜制的系列赛中先拔头筹。球队将于周五（27日）作客盐城力争再下一城，从而锁定晋级资格。

香港金牛今季常规赛豪取23胜3负的骄人战绩，以头号种子身分强势杀入季后赛。面对常规赛交手平分秋色的雄狮，金牛今仗由孙晨然、曲虹霖、刁展望，联同双外援美臣钟斯（Mason Jones）及阿诺斯克正选披甲。开局金牛即迅速入局，孙晨然与阿诺斯克率先在外围发炮，配合美臣钟斯及曲虹霖连番得手，打出一段10:0的完美开局先声夺人。其后美臣钟斯三分中鹄，加上阿诺斯克接连强攻内线兼上演大力入樽，再掀起一波8:0高潮，瞬间将优势扩大至双位数。配合后备入替的董健与卢艺文先后轰入三分，金牛首节已狂轰5记远投，以35:19遥遥领先。

多点开花 半场奠定胜局

次节金牛攻势未有放缓，董健的三分球为球队延续火力。主队进攻点多点开花，邦斯（Shamorie Ponds）、所罗门（Richard Solomon）、唐才育及卢杜伟等轮流建功；表现八面玲珑的阿诺斯克单节更三度上演「入樽骚」，半场个人已独取18分表现抢镜，助金牛半场建立66:43的巨大优势。

换边后，金牛继续内外开弓，第三节外线手感依然火热再轰入4记三分球，当中唐才育包办两球；邦斯与阿诺斯克则频频撕破对手防线，切入「颜色地带」得分。尽管雄狮该节力追，打出31:29的攻势，但金牛三节过后仍以95:74大幅抛离，令比赛提早失去悬念。虽然对手在最后一节形成反扑之势，打出21:9的攻击波，好在香港金牛之前的「家底」够厚。最终金牛以104:95顺利奏捷，场数领先1:0。

解立彬冀球队保持专注

赛后，金牛主教练解立彬对球队展现的争胜心表示赞赏：「这是季后赛首场赛事，很高兴看到球员在舞台上展现出强烈的求胜欲望。」不过，他亦点出球队下半场的不足：「球员在下半场稍有松懈，一对一防守时让对手有突破机会。希望大家在接下来的季后赛能进一步发挥球队特点，把我们最擅长的战术打出来。」

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