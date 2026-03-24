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NBA｜杜兰特超越佐敦后即遇滑铁卢 公牛132:124射落火箭

篮球天地
更新时间：15:25 2026-03-24 HKT
发布时间：15:25 2026-03-24 HKT

火箭球星杜兰特(Kevin Durant)上战斗热火一战中，生涯总得分超越米高佐敦(Michael Jordan)，登NBA历史第5位，但周一作客公牛即遇滑铁卢，虽杜兰特今战狂轰40分但火箭板凳深度不足问题再现，后备仅得9分，反观公牛全民皆兵7人得分上双，最终以132:124击败火箭。

火箭板凳深度问题浮现 作客124:132不敌公牛

今战公牛一开波就率先入局，首节便凭着萨斯顿(Collin Sexton)轰入17分下助力主队以41:21大分差领先，虽然在之后杜兰特、辛根(Alperen Sengun)及阿曼汤逊(Amen Thompson)奋起追分，然而后备球员手感冰冷，火箭依然陷入苦战，到第4节中段才追平比分更一度反超，但公牛尾段有基迪(Josh Giddey)等众将连续命中3分下再将比数反超并最终以132:124取得胜利。

今战公牛多点开花，在9人轮换下有7人得分上双，后备上阵的萨斯顿上阵近26分钟，便攻入25分外加4篮板3抄截，另外布泽利斯(Matas Buzelis)和基迪亦分别贡献23分和15分13助攻。反观火箭今战有杜兰特狂轰40分，加上辛根的33分13篮板10助攻，2人加上阿曼汤逊的23分合计攻入115分，但其余球员表现不佳，替补球员更仅得9分下成失利主因之一。

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