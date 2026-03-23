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NBA｜为争2027状元签「斗输」 溜马巫师16连败 篮网「自杀式」摆烂

篮球天地
更新时间：16:50 2026-03-23 HKT
发布时间：16:50 2026-03-23 HKT

NBA常规赛步入煞科阶段，两极分化现象愈演愈烈。正当前列劲旅为季后赛席位「争崩头」之际，联盟下游的「鱼腩部队」却为了来年选秀大会的优厚顺位而展开一场「斗输」大赛。随著溜马与巫师双双吞下16连败，稳坐东岸倒数首两位，加上篮网今日（23日）不敌西岸包尾帝王录得7连败，这「摆烂三兄弟」的行径已成为联盟热话。

外界普遍视2027年为难得一见的「选秀大年」，多位潜在的基石级新秀如彼德逊（Darryn Peterson）、迪班萨（AJ Dybantsa）及名将保沙之子卡美朗保沙（Cameron Boozer）均备受瞩目。尽管NBA总裁施华（Adam Silver）曾扬言要出台政策打击恶意摆烂，但显然无阻各队对状元签的渴求。

目前溜马与巫师同病相怜，同样经历16连败的惨况。溜马因当家球星哈利伯顿（Tyrese Haliburton）在上季总决赛遭遇阿基里斯腱重创赛季报销，今季早早放弃成绩；巫师虽透过交易罗致杨格（Trae Young）及安东尼戴维斯（Anthony Davis），惟两大主力长期养伤，球队亦顺理成章放眼下季。

若说上述两军因伤兵满营而被迫放弃，篮网的摆烂手法则显得肆无忌惮。继上一场对纽约人时，在比赛末段落后1分且握有球权下，竟将球发向后场并作超远三分「乱投」任由时间流逝；今仗面对西岸榜末的帝王，篮网球员在最后落后3分的关键时刻，又出现离奇的踩线失误葬送江山。篮网上季手握5个首轮签选中5名新秀，在未见成效下又拒绝交易即战力，管理层坐拥潜力股却坚持「自杀式」摆烂的规划令人费解。

溜马、巫师和篮网目前同样拥有14%的最高机率抽中状元签。选秀模拟网站Tankathon截图
溜马、巫师和篮网目前同样拥有14%的最高机率抽中状元签。选秀模拟网站Tankathon截图

根据选秀模拟网站Tankathon数据显示，溜马、巫师和篮网目前同样拥有14%的最高机率抽中状元签，「摆烂」效果显著；而今日赢波的帝王则以12.5%机率紧随其后。随著球季仅余最后直路，相信这几支球队将继续为提升中签率而「努力不懈」。

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