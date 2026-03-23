NBA｜木狼作客102:92挫塞尔特人 20多年后终断作客波士顿18连败

木狼周日作客迎战塞尔特人，虽「狼王」安东尼爱华士(Anthony Edwards)因伤缺席，但好在有后备的海兰特(Bones Hyland)迎爆发攻入23分下，助木狼以102:92击败塞尔特人，自2005年首次在波士顿获得胜利。

木狼102:92挫绿军 终断作客波士顿18连败

爱华士今战再因右膝伤势缺席，但木狼依然展现出强大韧性，虽第二节曾一度落后15分，但在海兰特半场独得14分下，木狼半场便以47:44取得领先，但其后双方战况再陷入胶着，但到末节绿军手感跌落冰点，全节仅得15分，而木狼则凭一波16:0的攻势下反超奠定胜局，最终以102:92击败塞尔特人，自2005年以来首度在波士顿取得胜利，终止作客18连败。

今场功臣必然是扮演「后备刺客」的海兰特，他全场独得23分，在赛后受访得知球队自2005年后首次在波士顿获胜后也难掩震惊：「这听起来太不真实，我当时才只有5岁，太不可思议了。」麦丹尼斯(Jaden McDaniels)则贡献了19分6篮板。而绿军则有谢伦布朗(Jaylen Brown)攻入全场最高的29分7篮板，另外有泰顿(Jayson Tatum)和戴历怀特(Derrick White)分别贡献16分11篮板和15分6篮板。

