NBA｜约基治再轰「三双」 领军金块挫拓荒者保西岸第5（有片）

西岸排位战进入白热化阶段！丹佛金块今日凭当家球星约基治（Nikola Jokic）交出今季第35次「三双」，主场以128:112击退波特兰拓荒者。这场胜仗不但终止对手3连胜走势，更助球队在西岸「争崩头」的形势下，力压同日赢波的木狼守住第5位。

192nd career triple-double for Jokić 🃏



🏀 22 PTS

🏀 14 REB

🏀 14 AST

🏀 2 STL@nuggets win at home! pic.twitter.com/sgNquCEVQj — NBA (@NBA) March 22, 2026

今仗初段双方上演「驳火」战，首节两军外线手感发烫，三分球合共20投14中，命中率一度高达七成。半场金块仅以75:69领先，易边后战况出现转折，金块在第3节中段发力，约基治联同哥顿（Aaron Gordon）及C.庄逊（Cam Johnson）外线频频发炮，打出一波11:0攻势将比分拉开至88:74，自此确立胜局。

数据方面，金块今仗火力全开，全队7人得分达双位数。约基治交出22分、14个篮板及14次助攻的统治级数据；拍档梅利（Jamal Murray）同得22分，C.庄逊则贡献19分。拓荒者虽有阿维迪亚（Deni Avdija）攻入全场最高的23分，新秀奇连根（Donovan Clingan）亦有18分进帐，惟仍难阻球队落败。

目前西岸中游形势咬得极紧，金块赛后以44胜28负续居第5，与同日获胜的木狼战绩相同，仅凭对赛成绩压过对手；至于第4位的火箭战绩为43胜27负，三队胜负差极之接近。在常规赛仅余约10场下，每一场胜负均足以左右大局。约基治赛后强调：「首要保持健康，全队才能形成合力向同一方向努力。无论为了达成目标需要做甚么，我们都要去做，毕竟只剩下最后10场了。」