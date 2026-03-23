NBL｜金牛7连胜煞科 明日开启季后赛 力争「三连霸」

香港金牛周六（21日）晚在2025-26年度NBL常规赛煞科战，作客以78:69力克长沙勇胜，豪取一波7连胜完美收官。金牛最终以23胜3负佳绩荣膺常规赛冠军，将以头号种子身份昂然进军季后赛，力争「三连霸」。香港金牛将于明日（24日）回师福田主场斗盐南苏科雄狮，开启今季季后赛征途。

金牛今仗由外援邦斯（Shamorie Ponds）及阿诺斯克（E.J. Anosike）领军，配合董健、曲虹霖及卢杜伟正选搏杀，新加盟的所罗门（Richard Solomon）则先列后备。甫开赛双方即陷入拉锯，比分互有领先。金牛凭曲虹霖及卢艺文的外线冷箭紧咬比分，首节尾段更由孙晨然、美臣钟斯（Mason Jones）及唐才育联手打出一段8:0攻势，首节以28:19领先。

次节主队长沙勇胜强势反扑，单节回敬21:12，半场双方战成40:40平手。易边后两军加强防守强度，邦斯在第3节尾段挺身而出连取6分，助金牛带著55:53的微弱优势进入最后一节。末节战况依然胶著，长沙多次追至仅差1分，关键时刻金牛外线及时回暖，美臣钟斯射入重要三分球，董健随后更连中两记远射「埋斋」，助球队锁定胜局，最终以9分之差击败对手。

数据方面，阿诺斯克延续勇态，攻入全队最高19分并摘下10个篮板录得「双双」；美臣钟斯贡献16分，邦斯亦有12分进帐。阿诺斯克赛后表示：「这是一场强度极高的比赛，对手表现出色，整体感觉如同季后赛，对我们是很好的考验。很高兴球队最终取胜，能带著这股气势迎接季后赛。」

主帅解立彬总结常规赛表现时指：「常规赛能以一场胜利来收官，结果令人满意。希望大家准备好迎接季后赛的挑战，每年的季后赛也就是这几场关键战，希望大家尽情释放能量，享受比赛过程。」

香港金牛季后赛第一场将于福田主场进行。香港金牛图片

香港⾦⽜今季以23胜3负佳绩勇夺常规赛冠军，并以第⼀种⼦⾝份晋级季后赛，向「三连霸」⽬标迈进。双⽅今季两度交⼿，各取⼀胜，实⼒相当，预料系列赛将会竞争激烈。半准决赛采三场两胜制，香港⾦⽜将先于主场出击，争取先拔头筹，其后于周五（27⽇）作客盐城；如需进⾏决胜的第三战，将于 3⽉30⽇重返福⽥主场上演。