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NBA｜杜兰特超越米高佐敦登史上第五 领军火箭1分险胜热火

篮球天地
更新时间：16:28 2026-03-22 HKT
发布时间：16:28 2026-03-22 HKT

火箭球星杜兰特（Kevin Durant）于周六火箭对热火之战，全场攻入27分，生涯总得分达到32,294分，成功超越「篮球之神」米高佐敦（Michael Jordan），在NBA历史得分榜上攀升至第五位；领军火箭主场以123:122险胜热火。

杜兰特生涯总得分达到32,294分，成功超越米高佐敦。路透社
杜兰特生涯总得分达到32,294分，成功超越米高佐敦。路透社
火箭主场以123:122险胜热火。路透社
火箭主场以123:122险胜热火。路透社

「还有四个要追」 杜兰特谦虚展望


比赛进行至第四节，杜兰特凭借一记右侧底角的三分球，正式完成了对佐敦的超越。当皮球应声入网后，这位37岁的老将短暂地举起双臂庆祝，主场球迷亦随即报以雷鸣般的掌声和欢呼声。杜兰特赛后笑著说：「还有四个要追！」将目光投向了排在他前面的高比拜仁（Kobe Bryant）。对于超越佐敦，他坦言：「米高佐敦代表了标志性的神级水平，他体现了我所相信的一切。」


尽管杜兰特在最后时刻错失了绝杀的投篮，但队友阿曼汤逊（Amen Thompson）补篮得手，帮助火箭险胜1分。汤臣赛后对杜兰特的成就赞不绝口：「那太传奇了，能和这样伟大的球员同队，真的很鼓舞人心。见证他打破这些纪录，感觉很酷。」


本季连超名宿 乌度卡：巨大成就


这是杜兰特本赛季第三次在得分榜上超越传奇球星。在此之前，他已先后超越了张伯伦（Wilt Chamberlain）和鲁域斯基（Dirk Nowitzki）。火箭教练乌度卡（Ime Udoka）赛后表示：「超越米高佐敦显然是一项巨大的成就，我们为他庆祝了这一点。」


杜兰特仍未满足 ：旅程仍在继续


尽管取得了如此辉煌的成就，但杜兰特本人却显得相当谦虚和冷静。他说：「在旅程中，当你只关心变得更好时，很难完全消化它(纪录)。我从不想轻视这样的事情，但我明天还得起床上班。」
 

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