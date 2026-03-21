NBA｜朴辛基斯背伤退赛 勇士再陷伤病潮

勇士的伤病名单，似乎又要再添一人。中锋朴辛基斯（Kristaps Porzingis）在周五作客101:115不敌活塞的比赛中，因下背部痉挛提前退赛。赛后，他表示自己「很可能」会错过周六晚作客鹰队的「倒戈」之战。

背部痉挛退赛 倒戈战成疑

朴辛基斯在赛后表示，他在比赛第一节已感觉到背部开始绷紧，但在第二节末段，与活塞中锋杜伦（Jalen Duren）连续两次身体对抗后，情况变得更糟。在他离场前的最后一次触球，他在一次跳跃落地后，明显感到背部不适，随即要求换人，并在训练员的陪同下，缓慢地走回更衣室。球队在半场后，宣布他不会再上阵。

朴辛基斯解释：「当我身体还热的时候，情况还好，但在那一次触球后，我感到了一点痉挛。我们再看看吧，也许明天会松弛下来，谁知道呢？但现在感觉很僵硬。」他透露，自己职业生涯早期也曾遇到过类似的问题，知道如何处理，相信这次的伤势并不严重。

刚寻回状态又添伤 勇士陷困境

这次受伤，对朴辛基斯和勇士而言，无疑是一个沉重的打击。这位拉脱维亚中锋近期才刚从另一次伤病中恢复，在过去八场比赛中上阵了六场，状态逐渐回升。在过去四场比赛中，他分别攻入了11、17、20和30分，并曾向记者表示，这是他本赛季感觉最好的一段时间。

交易后首度回旧东家上阵成疑

朴辛基斯在今年二月的交易截止日前，才刚被鹰队交易至勇士。周六晚的比赛，本应是他被交易后，首次重返亚特兰大，面对旧主。如今因伤上阵成疑，令这场备受瞩目的「倒戈战」，可能失色不少。

勇士近期战绩低迷，在周五输给活塞后，近8战7负，战绩跌至33胜37负。朴辛基斯的受伤，令这支正为季后赛席位挣扎的球队，前景更添暗淡。