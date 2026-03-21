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NBA｜活塞轻取勇士东岸首队锁定季后赛席位 09年以来首次连续两季晋级

篮球天地
更新时间：16:06 2026-03-21 HKT
发布时间：16:06 2026-03-21 HKT

活塞周五主场以115:101轻松击败人手短缺的勇士，正式锁定季后赛席位，成为东岸首支确定晋级的球队。这亦是活塞自2009年以来，首次连续两个赛季杀入季后赛，标志著球队的重建已初见成效。

杜伦再显领袖风范

在核心后卫根宁咸（Cade Cunningham）因肺部塌陷连续第二场缺阵的情况下，中锋杜伦（Jalen Duren）再次扛起领军重任。他全场12投8中，高效地攻入23分，并抢下6个篮板，再次证明其领袖价值。顶替根宁咸正选上阵的赞坚斯（Daniss Jenkins）亦一扫近期的低迷，交出22分、8助攻及7篮板的全面数据，成功填补了球队的火力空缺。

内线压倒性击败勇士

活塞今仗充分发挥其内线优势，在颜色地带得分以74:44遥遥领先对手30分。在快攻得分上，他们更以19:5近乎四倍的优势压倒勇士。
比赛初段，活塞曾一度落后9分，但他们在第二节中段开始发力，凭借出色的防守反击，迅速扭转局势，并在下半场一度将领先优势扩大至24分，最终轻松取胜。

后备奇兵建功 活塞展现深度

除了正选球员的出色发挥，活塞的后备阵容亦功不可没。顶替受伤的史超域（Isaiah Stewart）上阵的列特（Paul Reed）攻入15分，夏里斯（Tobias Harris）、邓肯罗宾逊（Duncan Robinson）和朗贺兰（Ron Holland）亦分别有13分、11分和11分进帐，展现了球队强大的板凳深度。

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